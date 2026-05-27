日本代表は２６日、北中米Ｗ杯前最後の親善試合となるアイスランド戦（３１日・国立）に向け、千葉県内で合宿２日目の練習を行った。アイスランド戦の注目ポイントは、所属のクリスタルパレスのチーム事情により欠場するＭＦ鎌田大地（２９）を欠くボランチ陣だ。左足首手術からの復帰を目指すＭＦ遠藤航（３３）の回復度チェックなど、アイスランド戦で必要な要素を、代表担当の金川誉記者が「読み解く」。また、ＤＦ渡辺剛（２９）は５バックの“全員センターバック起用”など、戦い方の幅を広げる考え方の重要性を説いた。

グラウンドをぐるりと覆った約１３００人のファンの前で、１３人の選手たちは熱のこもった練習を見せた。Ｗ杯メンバー２６人のうち、まだ約半数が合流前。それでも長友が「キレ出していくぞ！」と鼓舞すると、堂安も「行こう！」と続いてムードを高め、コンディションと連係の向上を進めた。

アイスランド戦では、ボランチの起用法に注目する。勝利した３月のイングランド戦でも躍動した鎌田＆佐野は、Ｗ杯でのレギュラー最右翼。だが、鎌田はクリスタルパレスが２７日に欧州カンファレンスリーグ決勝を戦うため、アイスランド戦は欠場する。リーズで好調の田中と、佐野がスタメン濃厚だが、他にもテストしたい要素は山積みだ。

【遠藤の状態チェック】左足首の負傷から復帰を目指す主将の状態は、いまだ気がかりだ。２月に負傷して手術し、３か月以上も実戦から遠ざかる。今月２４日のプレミア最終節でベンチ入りしたが、出場なしに終わった。Ｗ杯前に少しでも実戦感覚を取り戻すためにも、３０分前後はプレー時間を確保したいところ。遠藤は２８日に代表合流予定だが、３日間の練習で状態を見極める必要がある。

【センターバック（ＣＢ）のボランチ起用】森保監督はＷ杯メンバー発表会見で、ボランチを４枚（鎌田、佐野、田中、遠藤）しか選ばなかった理由を「板倉、瀬古はボランチでプレーできる」と説明。本職はＣＢだが、所属クラブではボランチ経験もある２人に期待を寄せる。代表では２３年６月のペルー戦で約１０分間、ボランチでプレーした瀬古は「１回しかないので、あんましイメージはない。ただ、チームのためになるなら全力でやりたい」と語る。しかし「イメージ」を膨らませるためにも、テストの必要性はあるだろう。

ポルトガル語で「ハンドル」を意味するボランチは、攻守においてチームの方向性を決める存在。Ｗ杯ではけがや累積警告での出場停止なども想定される。本番までの不安要素を少しでも取り除くため、国内最終戦を有効に使いたい。（金川 誉）