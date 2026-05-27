ものまね界のレジェンド清水アキラ（71）と、息子のタレント清水良太郎（37）による「2026 爆笑！親子ものまねコンサート」が6月5日に、東京・中野のなかのZERO大ホールで開催される。

昨年9月に東京・有楽町朝日ホールで「親子ものまねコンサート」を開催。大盛況で、「また見たい」という声が多数寄せられた。今回は、そのアンコール公演となる。

このほど、2人がインタビューに応じ、見どころや意気込みを語った。

父のアキラは、フジテレビ系「ものまね王座決定戦」で最多タイの5度の優勝を果たすなど、一世を風靡（ふうび）した。

古希（70歳）を超えたが、顔にセロハンテープを張って、研ナオコ、谷村新司さんらのものまねをする絶品芸などは健在だ。

「もちろん、今回もやります。ただ会場が広いので、ちょっと工夫を凝らします」と意欲満々だ。

親子コンサートのみどころをこう語る。

「笑っていただくことはもちろんですが、親子ってこうゆうもんだよな、家族ってこうなんだよなみたいな。家族、親子、そして両親の存在を見直すには、いいきっかけになるのかなと思います」。

三男の良太郎は、高校在学中に俳優デビューした。知名度を上げたいと、父の影響ではなく、自分の意志でものまねにも挑戦した。

ものまね番組では、父と対決したこともあった。

抜群の歌唱力も生かして、フジテレビ系「オールスター芸能人歌がうまい王座決定戦スペシャル」（11年）で、「僕が僕であるために」（尾崎豊さん）を歌い優勝した。

一時、芸能界から離れ会社を経営したが、エンターテイナーの血が騒ぎ、24年に路上ライブを始めた。YouTubeなどで配信すると注目され、タレント活動を本格的に再開した。

25年から親子コンサートを開催している。

良太郎は「（ものまねの）親子ショーって、自分では結構面白いと思っているんです。僕が真面目に歌えば、（父が）ふざけてくれる。父が昭和、僕が平成で、令和までは行けないけど（笑い）、ショーのバランスはすごくいいんじゃないかと思っています」。

良太郎の歌う玉置浩二のものまねは絶品だ。

「今回の僕の見どころは、玉置浩二さんの最上級のものまねをやろうと思っています」。

コンサートの途中で、芸人あご勇（68）がゲスト出演する。70年代後半にアキラと共にザ・ハンダースで活躍した。

アキラ、良太郎、あごの3人でヒット曲「ハンダースの思い出の渚」を久々に披露する。

ザ・ワイルドワンズの「思い出の渚」を、アキラが森進一、和田アキ子、森田健作ら数多くの著名人のものまねでメドレー形式で歌った。

アキラは「（当時の歌詞に出てきた）古い人はもう分からないでしょうから、新しく何人出てくるか、見てのお楽しみです」。

今後も親子コンサートは続けたいという。

もう一つ夢がある。親子で東京・銀座に、ものまねのショーパブを立ち上げることだ。

良太郎は「新宿や六本木にあるのに、なんで銀座にないんだろう。ものまね、ここにあり、みたいなところがあってもいいんじゃないかなって思っています」。

アキラは「（ものまねや親子コンサートは）できる限りやり続けた。できても、あと40年ぐらいでしょうから」と、絶妙の笑いで締めた。【笹森文彦】