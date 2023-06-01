NY株式26日（NY時間15:12）（日本時間04:12）
ダウ平均　　　50365.55（-214.15　-0.42%）
ナスダック　　　26607.93（+263.96　+1.00%）
CME日経平均先物　65500（大証終比：+360　+0.55%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10491.39（+25.13　+0.24%）
独DAX　 25184.89（-204.21　-0.80%）
仏CAC40　 8173.11（-85.15　-1.03%）

米国債利回り
2年債　 　4.045（-0.077）
10年債　 　4.487（-0.071）
30年債　 　5.021（-0.043）
期待インフレ率　 　2.414（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.979（+0.033）
英　国　　4.875（-0.022）
カナダ　　3.469（+0.005）
豪　州　　4.911（+0.030）
日　本　　2.713（+0.019）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.87（-2.73　-2.83%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4531.10（-25.30　-0.56%）

ビットコイン（ドル）
75739.94（-1470.86　-1.90%）
（円建・参考値）
1206万7645円（-234352　-1.90%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ