ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２１４ドル安 シカゴ日経平均先物は６万５５００円
NY株式26日（NY時間15:12）（日本時間04:12）
ダウ平均 50365.55（-214.15 -0.42%）
ナスダック 26607.93（+263.96 +1.00%）
CME日経平均先物 65500（大証終比：+360 +0.55%）
欧州株式26日終値
英FT100 10491.39（+25.13 +0.24%）
独DAX 25184.89（-204.21 -0.80%）
仏CAC40 8173.11（-85.15 -1.03%）
米国債利回り
2年債 4.045（-0.077）
10年債 4.487（-0.071）
30年債 5.021（-0.043）
期待インフレ率 2.414（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.979（+0.033）
英 国 4.875（-0.022）
カナダ 3.469（+0.005）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.87（-2.73 -2.83%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4531.10（-25.30 -0.56%）
ビットコイン（ドル）
75739.94（-1470.86 -1.90%）
（円建・参考値）
1206万7645円（-234352 -1.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50365.55（-214.15 -0.42%）
ナスダック 26607.93（+263.96 +1.00%）
CME日経平均先物 65500（大証終比：+360 +0.55%）
欧州株式26日終値
英FT100 10491.39（+25.13 +0.24%）
独DAX 25184.89（-204.21 -0.80%）
仏CAC40 8173.11（-85.15 -1.03%）
米国債利回り
2年債 4.045（-0.077）
10年債 4.487（-0.071）
30年債 5.021（-0.043）
期待インフレ率 2.414（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.979（+0.033）
英 国 4.875（-0.022）
カナダ 3.469（+0.005）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.87（-2.73 -2.83%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4531.10（-25.30 -0.56%）
ビットコイン（ドル）
75739.94（-1470.86 -1.90%）
（円建・参考値）
1206万7645円（-234352 -1.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ