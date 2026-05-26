ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が、26日に開幕。本紙名物コーナー「超イイ値」担当の岡田光広記者が、きょう27日の2日目に指名したのはドリーム組の菅章哉（37＝徳島）だ。

優先枠、推薦枠以外はファン投票により出場できるSG競走。それがオールスターだ。実力はもちろん、日ごろから自分の個性をいかにアピールできるかも票数獲得の大きな要因となっている。菅は今年、1万3678票を集めて昨年の7位から5位に浮上。初のドリーム選出となった。

「レーススタイルで選んでもらっていると思う。皆さんが“楽しいな”と思えるようなレースをしたい」

今年も「準優1号艇でも優勝戦1号艇でも」チルト3度で戦うと宣言。それが自分に求められていることだと理解しているからだ。

枠不問で狙える菅は、本来なら当コーナーの終盤まで寝かしておきたい人材。それでもトップバッターに選んだのには訳がある。40年前の5月27日、社会現象にもなったロールプレーイングゲーム「ドラゴンクエスト」の発売日だったからだ。

約2年後に生まれた菅少年は、新作やリメーク版などで、その世界観に熱中。エンジンの仕上がりをドラクエの武器に例えることも多く、常に“伝説のつるぎ”を目指して調整。ドリーム戦はスタート不発の6着。

「まだ、こんぼう（初期の木製武器）。会心の一撃を出しても知れている。今節は竜王（ラスボス）クラスがいっぱいいて厳しい」

E30ガソリン用の調整も手探りだが、周りから見れば脅威の存在。特別な日を連勝で飾り“伝説の伸び”誕生への糸口としたい。

【岡田の買い目】11R＜6＞→＜2＞＜1＞＜4＞→＜2＞＜1＞＜4＞＜3＞。2Rは＜4＞＜6＞流し、＜4＞流し＜6＞。