ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が、26日に開幕した。

峰竜太（41＝佐賀）が初日12Rドリーム戦でファンの期待に応える圧逃劇を披露した。「出足はいいけど伸びがもう少し欲しい。スタート後の加速感が僕のいい時に比べると、もう少し。これでもいいけど、もう少し良くしたい」。上々の手応えを得るものの、上積みを求めて調整を続けていく。史上最多となる7回目のファン投票1位に輝いたスーパースターが、2日目以降も力強い走りを披露してくれるだろう。

そのドリーム戦で2コースから握って2着の西山貴浩（39＝福岡）は「行き足は前検より良くなった。なんぼか良くはなったけど、まだきついことはきつい」と感触はひと息。茅原悠紀との激しい道中戦を制して3着に入った馬場貴也（42＝滋賀）も「（チルト1.5度で）多少は伸びるけど、起こしとかに影響が出た。オールスターのドリーム戦だったのでやってみたけど、2日目からは普通の感じにする」と調整をやり直す構えだ。

初日は菊地孝平（47＝静岡）、河合佑樹（39＝静岡）、山田康二（38＝佐賀）、上條暢嵩（32＝大阪）、仲谷颯仁（31＝福岡）、関浩哉（31＝群馬）らの気配が光って見えた。菊地は初日9Rのイン戦で2着に敗れたものの「足は問題ない。しっかりした出足型。ピット離れもいい」と好感触を得る。4号艇の2日目8Rは軽快な舟足を生かした走りに期待したい。