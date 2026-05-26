ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が、26日に開幕した。きょう27日の2日目、注目レースは11Rだ。

枠なりムード。初日3、1着のイン上條が中心となる。チルト3度の菅は怖いが、センター勢の抵抗は必ずある。最終的には2コース石本がカベになるはずだ。ブイ際をグリッと回って押し切る。石本が外を握って続く大阪ワンツー＜1＞＜2＞が本線。今垣はS次第。ガラ空きの内に突っ込むなら新田か丸野。

＜1＞上條暢嵩 後半は良かったと思う。足はまあまあだと思う。ただ重さが気になる。水準以上は絶対あると思うけど、まだ正直分かっていない部分が多い。

＜2＞石本裕武 まだバランスが取り切れていないのでレース後にペラを大幅に叩いた。エンジンは良さそうなので合わせ切りたい。

＜3＞今垣光太郎 伸びがないですね。2コースから行けるようにしていったんですけど、ちょっと伸びで下がってました。

＜4＞新田雄史 たまたま2等になっただけ。調整はやり続けているけど、自分的には全部の足が△。伸びにも余裕はない。

＜5＞丸野一樹 ターン後の立ち上がりが空回りしている感じ。もう少し押しが欲しい。スリットで下がるようなことはなかった。

＜6＞菅章哉 捲れず、ごめんなさい。ちょっと厳しい。スタートも遅かった。