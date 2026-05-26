スポニチ読者のみなさん、アロハ〜。ボートレーサーの峰竜太です。コラム「アロハな気分」です。

やっぱりファンの方の生の声は凄く貴重で今後のエネルギーになりますね！

西山貴浩と共同経営している「モンキードッグ」で、クラシック優勝の祝勝会をやりました。ファンの皆さんと乾杯して、写真を撮ったりサインを書いたり、最後の方ではみんなで「栄光の架橋」を歌ったり。僕もだけど、来てくださった方もめっちゃいい思い出になってくれているでしょう。企画も僕がやったんです。イベント日はなかなか予約が取れないので、少しでも思い出に残るような1日にしてあげたいなっていう思いですね。

「また優勝が見られて良かった」って言ってもらったのが一番うれしかった。不可能じゃないなって感じられたのがデカい。またSGを優勝したくなりましたよ。

僕らトップレーサーは、ファンの方からそういった言葉をいただくために走ってるんだなと再認識します。本当に力になります。

この前、走った芦屋周年は優勝できなかったけど、エンジンがめっちゃ出ましたね。あの22号機、僕が仕上げたのもあるけど、素性が凄いです。エース機になっていくでしょうね。

大阪でONEのポップアップをしたり、高知で俳優の三浦翔平くんたちとサーフィンもして、プライベートも充実しています。

このコラムが出るのは浜名湖オールスターの開催中です。もう一度、ファン投票1位で優勝したいです！今まで一番の声援を僕にください！

さて今年からの新企画、僕からのクイズです。前回の“僕の苦手な食べものはなんでしょうか？”。5個用意していたし、これは簡単だったかな。正解は「うに、いくら、レバー、パクチー、抹茶」でした。では第5弾です。

――「モンキードッグ」には、元全日本バレーボール選手が従業員でいます。その従業員の名前は何でしょう？名字で構いません。

後日、スポニチボートレースX内で再び告知します。第5弾の解答はそちらにお願いします！