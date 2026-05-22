Ａぇ！ｇｒｏｕｐ・佐野晶哉（２４）が２６日、都内で行われたアメリカ発の“魅せる”音楽エンターテインメント「ｂｌａｓｔ ブラスト！」（８月４日〜１６日、東京・東急シアターオーブ）の記者発表会に、キャストの石川直らと出席した。

「音爆のサーカス」とも言われる公演で今年の来日ツアーでオリジナル版のファイナルを飾る。スペシャルサポーターを務める佐野は「生で見られるのが楽しみ。小さい頃から音楽が身近にあったので光栄です」と目を輝かせた。

佐野は中学では吹奏楽部でサックスを担当。高校で声楽を、短期大学では作曲を学んだ。現在はグループの楽曲制作にも携わり「音楽の楽しさはもちろん、難しさも知っている」と自負する。

中３で入所するきっかけとなったのが堂本光一主演ミュージカル「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」を観劇して衝撃を受けたことだったとも明かした。その舞台には、この日、一緒にステージに並んだ「ｂｌａｓｔ ブラスト！」のキャストでパーカッショニストの石川も出演していた。

発表会内では石川から機動性の高いマーチングスネアドラムを教わる場面もあった。ただ、Ａぇ！ｇｒｏｕｐのバンド編成ではドラム担当なだけあって、難易度の高い技もほぼ完璧にこなしてしまい、憧れの石川から「もうできちゃっている」と絶賛され、佐野は「音楽を始めた頃の僕が喜んでいると思う」と笑顔を見せた。

佐野自身は生での観劇で入所を決断し、本格的に芸能の世界に飛び込んだ。自身の経験もあって「本当に生で見るからこそ衝撃があり、人生が変わるような体験ができる。ぜひ会場で楽しんでください」と実感を込めて呼びかけた。