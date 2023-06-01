爆風スランプが、結成直後最初に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」を、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」として本日5月27日にデジタルリリース。また、あわせてMVも公開となった。

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MVには、メンバーの演奏シーンのほか、サンプラザ中野くん（Vo）と小島の日常の“あるあるな出来事”をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも挿入されている。どちらのシーンも、日常の不安や鬱憤全てを「ええじゃないか！」「そんなの関係ねぇ！」の一言で破壊するスカッとする作品に仕上がっている。

また、7月22日には爆風スランプの“今こそ聴いて欲しい曲たち”を凝縮したミニアルバム『今こそ！爆風スランプ』のリリースも決定。本作には「大きな玉ねぎの下で 2026」など既存曲のリアレンジや新録に加え、今回初音源化となる「ええじゃないか 2026」も収録される。

＜爆風スランプ コメント＞

■サンプラザ中野くん（Vo）

もう一発当ててやるぜー！と毎回毎回思ってますよ。今回はJUMPの前のSTEPと位置付けておきます。今こそ、爆風スランプです！

■パッパラー河合（Gt）

デビュー42周年「コイツら変わんね～な～」と思わせるブリブリの音を聴いてください、ブリブリッ！

■バーベQ和佐田（Ba）

ミュージシャンは現在進行形。いくつになろうが結成何年であろうか今が一番良いと思っている。その今の音を聴いてね。

■ファンキー末吉（Dr）

更に進化した爆風スランプをお楽しみ下さい！！

（文＝リアルサウンド編集部）