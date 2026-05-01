爆風スランプ「今こそ聴いて欲しい曲たち」を凝縮したミニアルバム発売決定！小島よしおとのコラボ曲MVも公開

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爆風スランプが、7月22日にミニアルバム『今こそ！爆風スランプ』をリリースする。

■MVにはサンプラザ中野くんと小島よしおのちょっとした日常の「あるあるな出来事」をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも

本作は、爆風スランプの「今こそ聴いて欲しい曲たち」を凝縮したミニアルバム。「大きな玉ねぎの下で 2026」など既存曲のリアレンジ、新録に加え、今回初音源化となる「ええじゃないか 2026」も収録される。

「ええじゃないか」は、バンド結成直後に最初に制作した未発売楽曲。5月27日に「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」としてデジタルリリースされ、MVも公開された。

MVにはメンバーの演奏シーンに加え、サンプラザ中野くんと小島よしおのちょっとした日常の「あるあるな出来事」をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも挿入。どちらのシーンも、日常の不安や鬱憤すべてを「ええじゃないか！」「そんなの関係ねぇ！」のひと言で破壊するスカッとする気持のいい作品に仕上がっている。

なお、爆風スランプは8月11日に35年ぶりの日本武道館公演を開催する。

■爆風スランプ メンバーコメント

◇サンプラザ中野くん

もう一発当ててやるぜー！と毎回毎回思ってますよ。今回はJUMPの前のSTEPと位置付けておきます。今こそ、爆風スランプです！

◇パッパラー河合

デビュー42周年「コイツら変わんね～な～」と思わせるブリブリの音を聴いてください、ブリブリッ！

◇バーベQ和佐田

ミュージシャンは現在進行形。いくつになろうが結成何年であろうか今が一番良いと思っている。

その今の音を聴いてね。」

◇ファンキー末吉

更に進化した爆風スランプをお楽しみ下さい！！

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」

2026.07.22 ON SALE

MINI ALBUM『今こそ！爆風スランプ』

[収録曲]

「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」

「大きな玉ねぎの下で 2026」

「Brave Love, TIGA 2026」

「東の島にブタがいたVol.3 2026」

「東京ラテン系セニョリータ 2026」

「ええじゃないか 2026」

■関連リンク

爆風スランプ OFFICIAL SITE

https://www.bakufu-slump.com/