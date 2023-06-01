相葉雅紀と川島明が“いとこ同士”を好演！『ジャパネット夏のエアコン祭り』TVCM放映スタート

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相葉雅紀と川島明（麒麟）が共演する『ジャパネット 夏のエアコン祭り』キャンペーンTVCM『高額下取りがおトク』篇、『最新モデルがいきなり安い』篇『そのうちより今が買いドキ』篇が、5月27日より全国放送にて展開される。

■「見得を切ってましたね」（相葉雅紀）「完全に“国宝”くらいいってた」（川島明）

相葉を主人公、川島がその従兄役を演じる今作。川島の自宅へ相葉が遊びに行ったところから物語が展開する。

CMは3編で展開。

壊れたエアコンを買い替えることになった川島が、ジャパネットの「エアコン祭り」を紹介しようとするも、相葉がすべて知っていてちょっと悔しい『高額下取りがおトク』篇。その後エアコンが届き、その価格の安さを歌舞伎の“見得”でコミカルに伝える川島が楽しい『最新モデルがいきなり安い』篇。そして、相葉が寝苦しさからもう1台エアコンを買うことを勧めるも、うちわを渡されモヤモヤする『そのうちより今が買いドキ』篇。『高額下取りがおトク』篇では、夏らしくスイカを両手に持ち、得意気な相葉の表情に注目だ。

また『最新モデルがいきなり安い』篇では、川島がエアコンの安さを「そう！ そう！」と熱意を込めて伝えるシーンで、監督の演技指導もあり、扇子を持った川島の歌舞伎の見得のような演技がどんどんエスカレート。

メイキングで相葉がそのシーンに触れ、「見得を切ってましたね」と話すと、川島が「完全に“国宝”くらいいってた」と、映画級の熱演だったことをアピール。監督やスタッフからも笑いがこぼれる現場となった。

また、『そのうちより今が買いドキ』篇では、相葉は75分間布団に横になり寝っぱなしの撮影に挑戦。普段なかなか見られない、寝顔シーンを披露する。現場では、撮影用に用意された枕に「気持ちいい～」とリラックスする様子も。

さらに、CMメイキングでは、エアコンにちなみ、ふたりの「ヒヤッとした」エピソードを紹介。川島がコンビの麒麟・田村裕との漫才で最近あったこととして「ネタが始まって3分で相方が“もうええわ”と終わらそうとした。そこからほぼ僕がアドリブで7分繋いだ」とのヒヤッと話を披露すると、相葉は「マジっすか！」と驚きを隠せなくなってしまう。

■相葉雅紀の涼しげな表情が街に！ 特別ロンドンバスが5月30日より東京主要エリアを回遊

5月30日より、相葉雅紀のビジュアル広告でラッピングされた特別なロンドンバスが東京主要エリアを巡ることが決定。汗ばむ季節にエアコンの涼しい風で「うひょぉぉぉぉー」と声を上げる、相葉の表情が楽しい大型ビジュアル広告となっている。

◎ロンドンバス回遊スケジュール

5月30日～6月1日：東京ドーム周辺・日本橋

6月2日～7日、22日：秋葉原

6月8日～14日、23日 、25日：池袋

6月15日～21日、24日 、26日：新宿

■関連リンク

『ジャパネット 夏のエアコン祭り』キャンペーンページ

https://www.japanet.co.jp/shopping/aircon/

CM特設サイト

https://www.japanet.co.jp/shopping/aircon/cm/special.html