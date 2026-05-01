米津玄師、新曲「夜鷹」が映画『キングダム 魂の決戦』主題歌に決定！主題歌を使用した最新予告も公開

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米津玄師が、新曲「夜鷹」を、7月17日公開の映画『キングダム 魂の決戦』の主題歌として書き下ろしたことがわかった。

今回の発表にわせて、主題歌を起用した最新予告が公開。米津玄師のコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。

映画『キングダム』シリーズ最大規模の壮大なスケールで描かれる物語に、「夜鷹」があらたな魂を吹き込む。

■「不器用なりにもまっすぐ邁進していく信に幸あれ」（米津玄師）

5月27日に公開された最新予告では、主題歌「夜鷹」とともに、「天下の大将軍になる」という亡き親友・漂との誓いを胸に戦い続ける信、中華統一を目指す秦王・エイ政（「エイ」は、上部の「亡」「口」「月」、下部の「女」「凡」を組み合わせた画数16画の漢字）、そして王騎将軍から託された願い…。500年にわたり続く戦乱の世で受け継がれてきたそれぞれの想いが交錯し、秦国の存亡を懸けたかつてない壮絶な戦いを象徴するエモーショナルな映像に仕上がっている。

信がついに王騎将軍の仇・李牧と直接対峙する緊張感あふれるひと幕に加え、祖国を秦に蹂躙された怨念を滾らせる万極との激しい一騎打ちも勃発。

「秦人であるお前たちはいついかなる時もこの呪いの渦に関わっているのだ」と憎悪をむき出しにする万極に対し、「いちばん呪われちまったのはお前自身なんだぞ」と、万極の抱える深い執念と真正面から向き合う信。

まさに“希望”を象徴する信と“闇”を象徴する万極。米津玄師が紡ぎ出す「夜鷹」が、そんな彼らの強い想いが激突する“魂の決戦”と深く共鳴し、圧倒的な感動へと導く。

PHOTO BY Yohji Uchida ※メイン写真