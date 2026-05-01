米津玄師、新曲「夜鷹」が映画『キングダム 魂の決戦』主題歌に決定！主題歌を使用した最新予告も公開
米津玄師が、新曲「夜鷹」を、7月17日公開の映画『キングダム 魂の決戦』の主題歌として書き下ろしたことがわかった。
今回の発表にわせて、主題歌を起用した最新予告が公開。米津玄師のコメントおよび新アーティスト写真も解禁となった。
映画『キングダム』シリーズ最大規模の壮大なスケールで描かれる物語に、「夜鷹」があらたな魂を吹き込む。
■「不器用なりにもまっすぐ邁進していく信に幸あれ」（米津玄師）
5月27日に公開された最新予告では、主題歌「夜鷹」とともに、「天下の大将軍になる」という亡き親友・漂との誓いを胸に戦い続ける信、中華統一を目指す秦王・エイ政（「エイ」は、上部の「亡」「口」「月」、下部の「女」「凡」を組み合わせた画数16画の漢字）、そして王騎将軍から託された願い…。500年にわたり続く戦乱の世で受け継がれてきたそれぞれの想いが交錯し、秦国の存亡を懸けたかつてない壮絶な戦いを象徴するエモーショナルな映像に仕上がっている。
信がついに王騎将軍の仇・李牧と直接対峙する緊張感あふれるひと幕に加え、祖国を秦に蹂躙された怨念を滾らせる万極との激しい一騎打ちも勃発。
「秦人であるお前たちはいついかなる時もこの呪いの渦に関わっているのだ」と憎悪をむき出しにする万極に対し、「いちばん呪われちまったのはお前自身なんだぞ」と、万極の抱える深い執念と真正面から向き合う信。
まさに“希望”を象徴する信と“闇”を象徴する万極。米津玄師が紡ぎ出す「夜鷹」が、そんな彼らの強い想いが激突する“魂の決戦”と深く共鳴し、圧倒的な感動へと導く。
PHOTO BY Yohji Uchida ※メイン写真
■米津玄師 コメント
夜鷹という曲を作らせていただきました。どこまでも広大に開かれていて、年に一度みんなを晴らす祭りであるところの映画キングダム、これに参加させて頂けたことを光栄に思います。不器用なりにもまっすぐ邁進していく信に幸あれ。
■監督・佐藤信介 コメント
『キングダム 魂の決戦』には、巨大な戦乱の中に、個々人の戦いの、正義と悪では回収できない闇が影を落としています。映画の最後に完成された『夜鷹』を初めて聴いた時、どこか切ないこの曲の中に、敵同士で戦う者が抱える同じ傷、同じ痛みの痛切な想いを受け、感動しました。怨讐の連鎖が、戦いを、単純に割り切れないものにする戦争の悲しみが音に込められているようでした。“夜鷹”とは、孤独な魂の化身。互いを傷つけ合う孤独な彼らの叫びが、映画の余韻に響き、『キングダム』シリーズの中でもこの作品を特別なものにしていると思いました。
■プロデューサー・松橋真三 コメント
常に進化し続ける『キングダム』の新しい世界観を開く主題歌を、なんとしても米津玄師さんにお願いしたいと思いました。
今回は、秦国一国と六国が戦う史上最大の戦いになるという設定や、作品への思いを伝えましたが、米津さんにはラッシュを観ていただき、自由に作曲作業をして欲しいともお伝えしました。私の狭い了見で米津さんの想像力に制限をかけるのが嫌だったからです。
初めて完成した主題歌『夜鷹』を聞かせていただいたとき、壮大に広がった世界の真ん中にシンプルで強い人間の“芯”を感じました。
そして、当初、映画のサブタイトルを『史上最大の決戦』にしようと思っていたのですが、この楽曲がひとつのヒントになり『魂の決戦』に変更しました。それくらいのインパクトがありました。
魂の“闇”を背負う万極と、全てを受け止めて魂の“光”の象徴となる信の一騎打ちは、必ずやお客様の胸を打つでしょう。そして、主題歌『夜鷹』を聞いたとき、その楽曲の素晴らしさと奥の深さを幾重にも感じて激しい感動に包まれると思います。
お楽しみに！
■映画情報
『キングダム 魂の決戦』
7月17日（金）公開
監督：佐藤信介
脚本：黒岩勉・原泰久
音楽：やまだ豊
主題歌：米津玄師「夜鷹」（Sony Music Labels Inc.）
出演：山崎賢人（「崎」は、たつさきが正式表記）
吉沢亮 橋本環奈 清野菜名 満島真之介 岡山天音
志尊淳 神尾楓珠 結木滉星 三吉彩花 三山凌輝 山下美月 ／ 蒔田彩珠
山田裕貴／坂口憲二
豊川悦司
高嶋政宏（「高」は、はしごだかが正式表記） 要潤 加藤雅也 高橋光臣 平山祐介 一ノ瀬ワタル 佐久間由衣 勝矢
坂東彌十郎 橋本さとし 笹野高史 谷田歩 中村蒼 田中圭 斎藤工
玉木宏／佐藤浩市
小栗旬
原作：原泰久「キングダム」（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
(c)原泰久／集英社 (c)2026映画「キングダム」製作委員会
■リリース情報
2026.06.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「烏」
■【画像】『キングダム 魂の決戦』ポスタービジュアル
■関連リンク
『キングダム 魂の決戦』作品サイト
http://kingdom-the-movie.jp
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/