レミオロメン、「3月9日」が自身初の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
レミオロメンの「3月9日」が、5月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数2億回突破作品となった。
【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像
週間再生数92万3956回を記録。累積再生数は2億83万863回。本作は、2004年3月9日にメンバー3人の友人の結婚を祝う楽曲としてリリース。その後、俳優・沢尻エリカが主演を務めたドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）の劇中歌として起用された。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像
週間再生数92万3956回を記録。累積再生数は2億83万863回。本作は、2004年3月9日にメンバー3人の友人の結婚を祝う楽曲としてリリース。その後、俳優・沢尻エリカが主演を務めたドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）の劇中歌として起用された。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞