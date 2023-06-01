Snow Man「SAVE YOUR HEART」、「週間デジタル」1位 今年度自身4作目【オリコンランキング】
Snow Manの「SAVE YOUR HEART」が、27日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場した。
【動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」MV
2026年2月16日付での「STARS」、3月9日付での「オドロウゼ！」、5月18日付での「BANG!!」に続き、今年度だけで4作目【※1】、自身通算では6作目【※2】のデジタルシングル1位を獲得した。初週DL数は1.4万DL（14,263DL）。
本作は、メンバー・宮舘涼太主演のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系で放送中）の主題歌。4月29日に発売されたCDシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」には、本作を含む表題曲のほか「STARS」も収録されており、収録曲すべてが「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位を獲得した。
【※1】今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
【※2】Snow Manの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品
「One」、「カリスマックス」、「STARS」、「オドロウゼ！」、「BANG!!」
2位には、NEWSの25周年への始まりとなる新曲「KMK」が、初週DL数1.0万DL（10,334DL）で初登場。
3位には、最新6月1日付「週間ストリーミングランキング」で2週連続1位を獲得したサカナクションの「夜の踊り子」が、週間DL数0.5万DL（5,426DL）でランクイン。インドネシアの伝統的なボートレースの船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化したことで話題になっている本作は、前週5月25日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で本作最高位の3位に上昇しており、2週連続のTOP3入り。累積DL数は2.0万DL（20,043DL）となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
【動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」MV
2026年2月16日付での「STARS」、3月9日付での「オドロウゼ！」、5月18日付での「BANG!!」に続き、今年度だけで4作目【※1】、自身通算では6作目【※2】のデジタルシングル1位を獲得した。初週DL数は1.4万DL（14,263DL）。
【※1】今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
【※2】Snow Manの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品
「One」、「カリスマックス」、「STARS」、「オドロウゼ！」、「BANG!!」
2位には、NEWSの25周年への始まりとなる新曲「KMK」が、初週DL数1.0万DL（10,334DL）で初登場。
3位には、最新6月1日付「週間ストリーミングランキング」で2週連続1位を獲得したサカナクションの「夜の踊り子」が、週間DL数0.5万DL（5,426DL）でランクイン。インドネシアの伝統的なボートレースの船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化したことで話題になっている本作は、前週5月25日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で本作最高位の3位に上昇しており、2週連続のTOP3入り。累積DL数は2.0万DL（20,043DL）となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞