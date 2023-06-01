日向坂46『Kind of love（Special Edition）』、「デジタルアルバム」初登場1位【オリコンランキング】
日向坂46の『Kind of love（Special Edition）』が、27日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
【動画】日向坂46「Kind of love」MV
本作は、5月20日に発売した最新CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたスペシャルエディション。CD作品は、最新6月1日付の「オリコン週間シングルランキング」でも初登場1位を獲得している。
表題曲「Kind of love」では、四期生・藤嶌果歩（ふじしま・かほ）が初の単独センターを担当。藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来2回目となる。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
【動画】日向坂46「Kind of love」MV
本作は、5月20日に発売した最新CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたスペシャルエディション。CD作品は、最新6月1日付の「オリコン週間シングルランキング」でも初登場1位を獲得している。
表題曲「Kind of love」では、四期生・藤嶌果歩（ふじしま・かほ）が初の単独センターを担当。藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来2回目となる。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞