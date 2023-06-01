MISIA「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」（権利元：ソニー・ミュージックエンタテインメント／2018年8月22日配信開始）

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　MISIAの「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」が、5月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数3億回突破作品となった。

【動画】MISIA「アイノカタチ feat.HIDE（GReeeeN）」ミュージックビデオ

　週間再生数94万6351回を記録。累積再生数は3億2105回。本作は、MISIA×GReeeeN（現：GRe4N BOYZ）初のコラボ楽曲。俳優・綾瀬はるかが主演を務めたドラマ『義母と娘のブルース』（TBS系）の主題歌として起用された。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞