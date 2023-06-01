サカナクション「夜の踊り子」、2週連続「ストリーミング」1位【オリコンランキング】
2012年8月にCDシングルとしてリリースされたサカナクションの「夜の踊り子」が、27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において2週連続で1位を獲得した。
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
週間再生数は、自身初の1位を獲得した前週5月25日付の791.7万回（7,917,419回）を超え、同作の最高週間再生数854.1万回（8,540,968回）となった。
本作は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し拡散。5月4日付に本作初のTOP100入りとなる54位にランクインすると、翌5月11日付で16位と順位を上げ、前々週5月18日付で7位と初のTOP10入り。5月25日付、6月1日付と2週連続で1位を獲得した。
再生数の上昇率をランキング化した「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」（2026年5月25日付）でも1位を獲得している。
このほか2位は、M!LKの「好きすぎて滅！」。週間再生数674.2万回（6,742,216回）を記録し、22週連続・通算26週目のTOP5入りとなった。累積再生数は2億1638.4万回（216,384,235回）。
3位のM!LK「爆裂愛してる」も週間再生数646.7万回（6,467,246回）で14週連続のTOP3入り。累積再生数は1億2050.4万回（120,503,951回）を記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
週間再生数は、自身初の1位を獲得した前週5月25日付の791.7万回（7,917,419回）を超え、同作の最高週間再生数854.1万回（8,540,968回）となった。
本作は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し拡散。5月4日付に本作初のTOP100入りとなる54位にランクインすると、翌5月11日付で16位と順位を上げ、前々週5月18日付で7位と初のTOP10入り。5月25日付、6月1日付と2週連続で1位を獲得した。
このほか2位は、M!LKの「好きすぎて滅！」。週間再生数674.2万回（6,742,216回）を記録し、22週連続・通算26週目のTOP5入りとなった。累積再生数は2億1638.4万回（216,384,235回）。
3位のM!LK「爆裂愛してる」も週間再生数646.7万回（6,467,246回）で14週連続のTOP3入り。累積再生数は1億2050.4万回（120,503,951回）を記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞