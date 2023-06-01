櫻坂46新曲、ストリーミング初登場4位 ZEROBASEONE、THE RAMPAGEの新曲も初登場【オリコンランキング】
櫻坂46の新曲「Lonesome rabbit」が、最新の6月1日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で4位に初登場した。
【動画】櫻坂46「Lonesome rabbit」ミュージックビデオ
本作は6月10日に発売される櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」の表題曲で、5月19日にデジタル先行配信された。センターは二期生・森田ひかるが務めている。
39位には、グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEの18日にリリースされた最新アルバム『Ascend-』のタイトル曲「TOP 5」が初登場。
90位には、ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの新曲「BLACK TOKYO」が初登場。同名CDシングルも5月20日に発売されており、最新の「オリコン週間シングルランキング」では3位にランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞
【動画】櫻坂46「Lonesome rabbit」ミュージックビデオ
本作は6月10日に発売される櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」の表題曲で、5月19日にデジタル先行配信された。センターは二期生・森田ひかるが務めている。
39位には、グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEの18日にリリースされた最新アルバム『Ascend-』のタイトル曲「TOP 5」が初登場。
90位には、ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの新曲「BLACK TOKYO」が初登場。同名CDシングルも5月20日に発売されており、最新の「オリコン週間シングルランキング」では3位にランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日）＞