バスケットボールの「バイトルB3リーグ サンクスオールスターチャリティーゲーム」は、30日に東京都内のアリーナ立川立飛で開催される。新潟アルビレックスBBからは今季ベスト5に選出されたPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）が出場。レギュラーシーズンのブロックショット成功率1位にも輝いた男が、大舞台でもゴール下で躍動して会場を沸かせる。

今月11日に今季が終了。同僚たちはオフに入ったが、ムトンボだけはオールスター出場に向けて緊張感を保ち、まずは休養を優先させた。「本当に疲れていた。香川戦では足がつっていたし、若いから大丈夫って思うけど体も心もダメージがあった」と振り返る。現在はコンディションも上々。フレッシュな気持ちで大舞台に臨む。

今季は一丸で頂点を目指したが、レギュラーシーズンは32勝20敗で5位。プレーオフも準決勝で同1位の香川に敗れた。それでもムトンボは51試合で567得点、482リバウンド、ブロックショットは129本。プレーオフでは準々決勝の岡山戦で負傷離脱したPFフェルプスの分までゴール下で奮闘した。23日にはブースター感謝祭にも参加。大勢のブースターからオールスター出場への声援も受け「これまで応援してくれたブースターを喜ばせたい」と誓う。

充実の一年だった。「毎日、勉強になることがあって、できていないところができるようになるのがうれしかった」と日々の成長を実感。それでも向上心は衰えることなく「まだ疲れてくると何もできなくなるし、もっと体の使い方をコントロールできるようにしないといけない」と課題を挙げる。

ムトンボはEASTの一員で出場する。WESTには徳島のCコンゴローがおり、マッチアップが予想される。同じコンゴ出身で同時期に来日した盟友。「いつも連絡を取っている。お互い、ケガをしないようにやりたい」と熱いプレーで見せ場をつくるつもりだ。

オフには母国に帰国し、家族らとともに過ごして英気を養う予定。「もっとチームのエース、大黒柱として活躍したい。そのためにはゴール下だけでなく、アウトサイドのシュートができるようにしたい。これまでとは違うジャンピ（ムトンボの愛称）になる」。オールスター戦で躍動し、今季を締めくくる。