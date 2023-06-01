Aぇ! group佐野晶哉、音楽センスが爆発 マーチングスネアドラム難技を即座にマスター
■『Endless SHOCK』出演・石川直氏からお墨付き「『blast』入れます」
4人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が26日、都内で行われた音楽エンターテインメント『blast ブラスト!』記者発表会に登壇した。グループではドラムを担当し、音楽経験も豊富な佐野がキャストの石川直氏の指導のもと、マーチングスネアドラムに挑戦した。
【写真】くしゃっと笑顔がかわいい！佐野晶哉
同公演は「金管楽器」「打楽器」「ヴィジュアルアンサンブル」（ダンサー／カラーガード）の演奏・演技がステージ上で駆け巡るエンターテインメントショー。佐野はグループではドラムを担当。学生時代には吹奏楽部でサックスやマーチング、大学では作曲を学んできた。
「やってみたいです」と目を輝かせる佐野はさっそく石川氏のあとに続いてビートを刻むと「めっちゃ緊張する！」と話しながら続けた。さらに公演でも使われている「テーマ的なリズム」も完璧にコピー。「楽しい！」と満喫する様子の佐野は、石川氏から「『blast』入れます」とお墨付きをもらった。
さらにスピードアップしても、横目で石川氏を確認しながらついていく佐野。さらに、スティックを片手で宙に浮かせて回す“ペン回し”のような動きも「授業中、えんぴつでやっててよかった！」と器用にこなし、叩きながらスティックを回す動きも1回で完璧に。石川氏は「もうできたので次にいきます」と笑い、佐野は「よっっしゃー！」とスティックを持ってポーズ。他のキャスト陣も思わず「すごい」と拍手した。
続いてジャグリング技として、叩きながら半回転したスティックを片手で移動。ここで初めてスティックを落下させると「撮らないででください！」と焦りながらお願い。しかしドラムロールも即座にマスター。高速ドラムロールの手本をみせる石川氏に「すごすぎる！」と感激する佐野。「この場でも緊張するのに本番2時間、お客さんの前でミスなくやられているなんて、本当にすごいことをされている」と興奮気味に語った。
そして「中学3年生の頃、石川さんも出演されている『Endless SHOCK』を観に行って、それをきっかけにSTARTO ENTERTAINMENTに入った」と当時を振り返る佐野。「そんな石川さんに打楽器を褒めてくださって、入団できると言われ、ちっちゃい頃の僕が喜んでいる」と噛み締めていた。
『blast ブラスト!』公演は7月25日から8月30日まで、東京・東急シアターオーブンなど全14会場38公演を予定している。
4人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が26日、都内で行われた音楽エンターテインメント『blast ブラスト!』記者発表会に登壇した。グループではドラムを担当し、音楽経験も豊富な佐野がキャストの石川直氏の指導のもと、マーチングスネアドラムに挑戦した。
【写真】くしゃっと笑顔がかわいい！佐野晶哉
同公演は「金管楽器」「打楽器」「ヴィジュアルアンサンブル」（ダンサー／カラーガード）の演奏・演技がステージ上で駆け巡るエンターテインメントショー。佐野はグループではドラムを担当。学生時代には吹奏楽部でサックスやマーチング、大学では作曲を学んできた。
さらにスピードアップしても、横目で石川氏を確認しながらついていく佐野。さらに、スティックを片手で宙に浮かせて回す“ペン回し”のような動きも「授業中、えんぴつでやっててよかった！」と器用にこなし、叩きながらスティックを回す動きも1回で完璧に。石川氏は「もうできたので次にいきます」と笑い、佐野は「よっっしゃー！」とスティックを持ってポーズ。他のキャスト陣も思わず「すごい」と拍手した。
続いてジャグリング技として、叩きながら半回転したスティックを片手で移動。ここで初めてスティックを落下させると「撮らないででください！」と焦りながらお願い。しかしドラムロールも即座にマスター。高速ドラムロールの手本をみせる石川氏に「すごすぎる！」と感激する佐野。「この場でも緊張するのに本番2時間、お客さんの前でミスなくやられているなんて、本当にすごいことをされている」と興奮気味に語った。
そして「中学3年生の頃、石川さんも出演されている『Endless SHOCK』を観に行って、それをきっかけにSTARTO ENTERTAINMENTに入った」と当時を振り返る佐野。「そんな石川さんに打楽器を褒めてくださって、入団できると言われ、ちっちゃい頃の僕が喜んでいる」と噛み締めていた。
『blast ブラスト!』公演は7月25日から8月30日まで、東京・東急シアターオーブンなど全14会場38公演を予定している。