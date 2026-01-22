「失楽園」「愛の流刑地」などで知られる作家・渡辺淳一さん（２０１４年死去、享年８０）の次女・渡邉直子さん（５７）が映画監督デビューすることが２６日、分かった。愛と性をめぐる男女のすれ違いと再生を描いた父親の小説「シャトウ ルージュ」（文芸春秋）を原作にした「月がみている」で初メガホンを取る。俳優の毎熊克哉（３９）、小島梨里杏（３２）がダブル主演し、１１月に公開される。

フランスを舞台にした今作は、結婚したものの性的な求愛を拒む妻を変えようと、性的なレッスンを施す「謎の城」に妻を託そうとするところから始まる。渡辺さんの小説の中でも特にセンシティブで、映像化不可能とされてきたが、渡邉監督は父から「ちゃんと女性に寄り添わないと逃げてしまう、と男性に発破をかけたくて書いたと話していた」ことを回想。女性の視点から再構築したい思いが募り、映画化を決断した。

渡邉監督は１９６９年、北海道生まれ。白百合大卒業後、東映ビデオで宣伝を担当した。その後、映画プロデューサーに転身し「雨鱒の川」（２００４年）、「食堂かたつむり」（１０年）、「母さんがどんなに僕を嫌いでも」（１８年）などを手がけた。映画製作の表も裏も熟知しており、満を持しての初監督作となる。

性的な部分にも言及し、「我々の生の根源で、自然で尊いことと捉えると、見える景色は変わるのではないか」と問う。“親子合作”となるが、娘だからこそ踏み込むことのできた原作では語られていない部分の表現も注目される。

すでにフランスでの撮影は終了。「美しい性愛を、女性スタッフを中心につくりました。この映画を通して罪悪感から解放され、性と生の豊かさを感じていただけたらうれしい」と手応えを見せる。新人監督らしからぬ、スケールの大きな映画となりそうだ。

◆渡邉 直子（わたなべ・なおこ）１９６９年１月９日、北海道・札幌市生まれ。５７歳。９１年白百合女子大文学部仏文科卒。同年東映ビデオに入社し、宣伝業務に従事。２０００年映画プロデューサーの仕事に力を入れるため移籍。１１年からフリーとして活動を本格化。父の著作権管理会社（ジェイ企画）の代表取締役も務める。

〇…毎熊は昨年、映画「桐島です」（高橋伴明監督）の主演などで注目を集めた演技派。妻を変えようとするエリート医師の夫役に「男女の性を描きつつ、異文化や他者との関わりの中で、お互いの心身を尊重しあう大切さを問いかけている気がする」と話した。大胆な露出を伴う体当たりの演技で心境地に挑んだ小島は「勇気がいりました。不安や葛藤もありましたが、それ以上に監督の思いに深く共感した」。撮影を終え「本当の意味で自分を愛することを教えてもらい、今も静かなぬくもりが胸に残っている」と振り返った。