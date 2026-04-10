Ａぇ！ｇｒｏｕｐ・佐野晶哉が２６日、都内で「ｂｌａｓｔ ブラスト！」（７月２５〜８月３０日、東京など１４都市）の記者発表会に出席した。

金管楽器や打楽器など６０種類以上の楽器をミュージシャンたちが駆使する“音爆のサーカス”。佐野は公演のスペシャルサポーターを務める。

佐野は、中学時代に吹奏楽部でサックスを担当し、高校は声楽、音大（短大）では作曲を専攻。現在グループではドラムを担当している。音楽の才能豊かなだけに、「小さい頃から音楽が身近にあり、いろんな楽器を小さい頃からやってきた僕だからこそ（演奏の）難しさも知っているので、『ｂｌａｓｔ』の魅力を深掘りできたら」と意気込んだ。

会見では、出演ミュージシャンらによる生演奏を目の当たりにし「すごかったっす！動きながらあれだけ細かい音を奏でるのがどんなに難しいか…」と大感激。実際に佐野もマーチングスネアドラムの演奏に挑戦し、高難度の演奏やスティック回転などの神業を難なく成功させた。

プロのドラマー・石川直さんは、佐野の演奏を「完璧です！『ｂｌａｓｔ』入れます」と大絶賛。佐野は、石川さんも出演していた「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」を鑑賞したことをきっかけに、現在の所属事務所に入所したことから「その石川さんに褒めていただいてうれしいですし、あの時の僕もめちゃめちゃ喜んでいると思いますし」と感慨深げだだった。