Aぇ！group佐野晶哉（24）が26日、都内で「blast ブラスト！記者発表会」に登壇した。 さまざまなな金管楽器や打楽器、ビジュアル・アンサンブル（ダンサー、カラーガード）の3つのパートからなるパフォーマンスショー。7月25日から8月30日まで東京、茨城など全国14都市をまわる。

スペシャルサポーターを務める佐野は、学生時代は吹奏楽部でサックスを担当し、マーチングバンドを経験。大学では作曲や声楽を学ぶなど豊富な音楽経験を持っているだけに適役。「小さい頃から音楽が身近にあったので本当に光栄でうれしかったです。ブラストの魅力を深掘りできたらと思います」と意気込んだ。

現在はグループでドラムを担当しており、この日はキャストの石川直さんにレクチャーを受けながら、スネアドラムでおよそ5種類の技に挑戦。片手で打面をたたきながらドラムスティックをフリップさせてみたり、ほとんどつまずくことなく全種類を会得。説明を受けるとすぐに再現できてしまうのみ込みの速さは、キャスト陣から感嘆の声が上がるほどで、石川さんが「『blast』に入れます」とスカウトするほどで、佐野は「やった！」と両手を挙げて大喜び。

佐野は中学3年生の時に、石川さんが出演していたミュージカル「Endless SHOCK」を見たことを機に、現在の事務所に入って。石川さんから贈られた賛辞に「『blast』に入団できるよって言われたのは小さい頃の僕に喜んでいると思う」とかみしめていた。