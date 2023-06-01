NY株式26日（NY時間13:28）（日本時間02:28）
ダウ平均　　　50390.86（-188.84　-0.37%）
ナスダック　　　26559.27（+215.30　+0.82%）
CME日経平均先物　65405（大証終比：+265　+0.41%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10491.39（+25.13　+0.24%）
独DAX　 25184.89（-204.21　-0.80%）
仏CAC40　 8173.11（-85.15　-1.03%）

米国債利回り
2年債　 　4.066（-0.055）
10年債　 　4.508（-0.050）
30年債　 　5.038（-0.027）
期待インフレ率　 　2.413（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.979（+0.033）
英　国　　4.875（-0.022）
カナダ　　3.482（+0.018）
豪　州　　4.911（+0.030）
日　本　　2.713（+0.019）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（-2.59　-2.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4537.50（-18.90　-0.41%）

ビットコイン（ドル）
75999.38（-1211.42　-1.57%）
（円建・参考値）
1210万8221円（-193003　-1.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ