ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１８８ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間13:28）（日本時間02:28）
ダウ平均 50390.86（-188.84 -0.37%）
ナスダック 26559.27（+215.30 +0.82%）
CME日経平均先物 65405（大証終比：+265 +0.41%）
欧州株式26日終値
英FT100 10491.39（+25.13 +0.24%）
独DAX 25184.89（-204.21 -0.80%）
仏CAC40 8173.11（-85.15 -1.03%）
米国債利回り
2年債 4.066（-0.055）
10年債 4.508（-0.050）
30年債 5.038（-0.027）
期待インフレ率 2.413（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.979（+0.033）
英 国 4.875（-0.022）
カナダ 3.482（+0.018）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（-2.59 -2.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4537.50（-18.90 -0.41%）
ビットコイン（ドル）
75999.38（-1211.42 -1.57%）
（円建・参考値）
1210万8221円（-193003 -1.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50390.86（-188.84 -0.37%）
ナスダック 26559.27（+215.30 +0.82%）
CME日経平均先物 65405（大証終比：+265 +0.41%）
欧州株式26日終値
英FT100 10491.39（+25.13 +0.24%）
独DAX 25184.89（-204.21 -0.80%）
仏CAC40 8173.11（-85.15 -1.03%）
米国債利回り
2年債 4.066（-0.055）
10年債 4.508（-0.050）
30年債 5.038（-0.027）
期待インフレ率 2.413（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.979（+0.033）
英 国 4.875（-0.022）
カナダ 3.482（+0.018）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（-2.59 -2.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4537.50（-18.90 -0.41%）
ビットコイン（ドル）
75999.38（-1211.42 -1.57%）
（円建・参考値）
1210万8221円（-193003 -1.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ