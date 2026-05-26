「ミルク主役化」20代・30代女性の約3人に1人が“ミルクを割る派” に〜専門家が語る“ミルクリッチ飲料”需要拡大の背景とは〜

生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社（所在地：埼玉県さいたま市）では、全国の20〜50代男女1200人を対象に、「ミルク系飲料におけるミルクの位置づけ（主役or脇役）」と、ミルクリッチ商品の需要意識に関する調査を実施しました。（実施時期：2026年5月1日〜5月2日）

【アンケートの主な結果】

■若年層では“牛乳離れ”が進む一方、ミルク感へのニーズは高まる傾向

・牛乳を飲む頻度について「ほとんど飲まない」と回答した人は43.6％

・週に1〜2回以下と回答した人は全体で62.8％

・年代別では20代が65.7％、30代が64.7％と、特に20代・30代で牛乳の飲用機会が少ない結果に

■牛乳そのものの飲用機会が少ない若年層ほど、“ミルクを主役”として捉える傾向

・「ミルクを割る＝ミルクが主役」と捉える人は全体の25.7％

・特に20代女性では36.0％、30代女性では33.3％と、3人に1人以上が“ミルクが主役派”に

・若年層では、牛乳単体ではなく、ラテやミルクティーなどの飲料を通じてミルク感を楽しむ意識

が見られる

■ミルクリッチ商品の注文機会も、20代・30代で高い傾向

・「ミルクリッチ商品の注文機会が増えている」と回答した人は全体の19.7％

・年代別では20代が24.0％、30代が25.7％と、約4人に1人が増加傾向を実感

■「ミルクが主役のラテ商品」は、満足感・癒し・栄養感への期待から支持

・「ミルクが主役のラテ商品」に魅力を感じる人は49.5％

・魅力を感じる理由は、「濃厚で満足感がありそう」「ほっとする・リラックスできそう」「栄養

が摂れそう」が上位

調査結果の詳細はコチラ（PDF）