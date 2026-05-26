◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎７２―６４琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）

２勝先勝方式のＣＳ決勝第３戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に７２―６４で勝利し、リーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目の異例のスピードで初の日本一に輝いた。

試合後、伊藤拓摩社長兼ＧＭが会場で取材に応じた。チームが創設された２０年にはＧＭ兼ヘッドコーチとして加わった。親会社である通信販売大手のジャパネットホールディングスの高田旭人社長からは「５年で日本一を」と託され、見事に目標をクリアした。「コーチたちや選手たちの頑張り、スタッフたちの頑張り、事業部、長崎のファンの皆さんの総合力が長崎ヴェルカの強さ。今年だけではなく、５年間の積み重ねで優勝できた」と地域全体で手にした栄冠だと話した。

Ｂ１に昇格した２３年には日本代表の馬場雄大が加入。決勝でも連日活躍を見せ、日本一に欠かせないピース。米下部のＧリーグでも同じチームでスタッフと選手の関係で過ごしたこともあり、「雄大の成長は素晴らしい。かわいらしい子がだんだんバスケットボール選手としても、人間としても、リーダーとしても成長の過程を見れてうれしい」と大黒柱をたたえた。

クラブ理念には「ＨＡＳ ＩＴ」を掲げる。「ＨＡＲＤ（一生懸命）」「ＡＧＧＲＥＳＳＩＶＥ（激しく積極的）」「ＳＰＰＥＤＹ（速い）」「ＩＮＮＯＶＡＴＩＶＥ（革新的）」「ＴＯＧＥＴＨＥＲ（一体感）」の頭文字を取り、スピード感あるプレーや、ポジションレスバスケなどを行ってきた。プレーだけでなく地元への思いも熱い。「エンターテインメントを通して地域創生がしたい。バスケットを使って長崎をワクワクさせるだけではなくて、社会問題に取り組む。ヴェルカがやるからこそ、皆さんに知ってもらえる。そこを徹底してやっている」と語った。地元ファンに愛されつかんだ日本一。より一層、長崎の活性化につながる。