NY株式26日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　50479.95（-99.75　-0.20%）
ナスダック　　　26572.24（+228.27　+0.87%）
CME日経平均先物　65355（大証終比：+215　+0.33%）

欧州株式26日GMT16:02
英FT100　 10491.39（+25.13　+0.24%）
独DAX　 25184.89（-204.21　-0.80%）
仏CAC40　 8173.11（-85.15　-1.03%）

米国債利回り
2年債　 　4.062（-0.059）
10年債　 　4.499（-0.059）
30年債　 　5.024（-0.040）
期待インフレ率　 　2.413（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.979（+0.033）
英　国　　4.875（-0.022）
カナダ　　3.475（+0.011）
豪　州　　4.911（+0.030）
日　本　　2.713（+0.019）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（-2.59　-2.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4542.00（-14.40　-0.32%）

ビットコイン（ドル）
76378.19（-832.61　-1.08%）
（円建・参考値）
1217万0865円（-132676　-1.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ