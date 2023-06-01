ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は９９ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 50479.95（-99.75 -0.20%）
ナスダック 26572.24（+228.27 +0.87%）
CME日経平均先物 65355（大証終比：+215 +0.33%）
欧州株式26日GMT16:02
英FT100 10491.39（+25.13 +0.24%）
独DAX 25184.89（-204.21 -0.80%）
仏CAC40 8173.11（-85.15 -1.03%）
米国債利回り
2年債 4.062（-0.059）
10年債 4.499（-0.059）
30年債 5.024（-0.040）
期待インフレ率 2.413（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.979（+0.033）
英 国 4.875（-0.022）
カナダ 3.475（+0.011）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（-2.59 -2.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4542.00（-14.40 -0.32%）
ビットコイン（ドル）
76378.19（-832.61 -1.08%）
（円建・参考値）
1217万0865円（-132676 -1.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50479.95（-99.75 -0.20%）
ナスダック 26572.24（+228.27 +0.87%）
CME日経平均先物 65355（大証終比：+215 +0.33%）
欧州株式26日GMT16:02
英FT100 10491.39（+25.13 +0.24%）
独DAX 25184.89（-204.21 -0.80%）
仏CAC40 8173.11（-85.15 -1.03%）
米国債利回り
2年債 4.062（-0.059）
10年債 4.499（-0.059）
30年債 5.024（-0.040）
期待インフレ率 2.413（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.979（+0.033）
英 国 4.875（-0.022）
カナダ 3.475（+0.011）
豪 州 4.911（+0.030）
日 本 2.713（+0.019）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（-2.59 -2.68%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4542.00（-14.40 -0.32%）
ビットコイン（ドル）
76378.19（-832.61 -1.08%）
（円建・参考値）
1217万0865円（-132676 -1.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ