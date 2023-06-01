ユーロドルはＮＹ時間に入ってややドル高が強まる中、１．１６ドル台前半に値を落としている。下押す動きまでは出ていないものの、２００日線の下での推移が続いており、上値は重い。一方、ユーロ円もＮＹ時間にかけて伸び悩む展開が続いており、１８５円台と２１日線の上での推移となっている。



ユーロドルは下落の可能性が指摘されている。アナリストは、ＦＲＢが利上げを警告する一方、弱い経済指標を受けてユーロ圏の利上げ期待が後退すれば、ユーロは１．１５ドルに向けて下落する可能性があると指摘している。



ユーロドルの適正価値は１．１６－１．１７ドルと推定しているが、金利差がユーロに圧力をかける可能性があるという。同アナリストは、１．１５ドルへの下落を強く主張する根拠はないとしながらも、ＦＯＭＣ委員がさらに利上げに踏み込んで言及し、欧州の経済指標が引き続き期待外れとなれば、そうした方向に向かう可能性があるという。



EUR/USD 1.1625 EUR/JPY 185.20 EUR/GBP 0.8648



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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