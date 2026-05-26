◇ア・リーグ アストロズ9―0レンジャーズ（2026年5月25日 アーリントン）

アストロズ・今井が抜群の修正力を発揮し、継投でのノーヒットノーランを達成した。6回無安打無失点で、7回をオカート、8回からの2イニングはこの日がデビュー登板のサンタが無安打リレー。4月4日以来のメジャー2勝目を挙げ、チームの連勝を4に伸ばした。

初回はストライクが入らず、3四球。課題の制球難がのぞきかけたが、併殺打などで切り抜けた。2回以降は、自分の投球を取り戻した。許した走者は四球の1人だけ。「初回はバランスが悪かった。力を入れるタイミングとリズムを大事にしてから、修正できた」とうなずいた。

ポストシーズンも含めて球団史上18度目のノーヒットノーランで、継投では球団5度目。メジャー全体では、24年9月4日にカブスが先発の今永含む3投手継投で達成して以来となる快挙となった。

今井のスライダーは不規則に変化するのが特徴だ。この決め球を振ってこないと察知。直球系を主体に打たせて取る投球に切り替えた。味方の好守にも支えられ「本当にいいプレーが多く凄く助けられた」と感謝した。5月中旬に右腕の疲労による負傷者リストから復帰。環境の違いに戸惑っていた移籍当初の姿はもうない。