◇ア・リーグ ホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上は初回、右翼に同点の18号ソロを放った。ヤンキース・ジャッジに1本差とし、リーグ単独トップに返り咲く8試合ぶりの一発は、西田を歓迎する祝砲に。マシューズの内角高めへの初球97.5マイル（約157キロ）を捉え、2学年下の西田は「普通に打っただけですよ、あの人は。ヤバいっす、凄すぎます」と笑うしかなかった。

日本野手の同一チームでの先発出場は、マリナーズ06〜09年のイチロー＆城島、同12年のイチロー＆川崎、フィリーズ08年の田口＆井口があるが、令和時代では初めて。キャリア53試合での18本塁打は、歴代7位タイのスピード。6月になる前に新人が放った本塁打記録は、87年マーク・マグワイア（アスレチックス）と19年ピート・アロンソ（メッツ）の19本で、あと1と迫った。

ともに快勝での貯金1に貢献し、村上は「アメリカで一緒にプレーできることはとてもうれしいこと。今後も長く一緒に活躍し続けていければ」と長期での共闘を誓った。