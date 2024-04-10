◇ア・リーグ ホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日 シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）は25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に「9番・右翼」でメジャーデビューを果たし、初安打を放った。この日傘下3Aから昇格し、即スタメン出場。4回の第2打席で中前打を放ち、2回守備では好返球で二塁走者を本塁で刺すなど攻守に躍動した。村上宗隆内野手（26）は再びリーグトップに立つ18号ソロで祝福した。

イニングを重ねるごとに西田に注がれる声援は大きくなった。ハイライトは2回2死一、二塁の守備だ。ジャクソンの右前打を前進しながら捕球すると、本塁への鋭いワンバウンド送球で二塁走者を刺した。同じ背番号51をつけたイチロー（マリナーズ）が代名詞とした「レーザービーム」のようにノーバウンドとはならなかったが、ほうふつさせる強肩。「イチローさんと比較しないでください。レーザービームじゃないっすよ。ビヨーンって、カーブみたいな」と謙遜したが、本拠ファンは大喜びだった。

4回の2打席目では二塁手のグラブをはじいた打球がセンター前に抜け、うれしいメジャーでの初安打をマークした。「集中していました。めっちゃうれしいです」という一打で二塁を果敢に狙うそぶりも見せ、その姿にスタンディングオベーションまで送られた。

傘下3Aシャーロットからこの日昇格し、即スタメンでメジャーデビュー。マイナーで主に守った二塁ではなく、右翼での出場。「正直変えた方がいいと思うぐらい重い番号」と恐縮しきりだが、「51」を背負って右翼で輝いた。「（2回の返球は）投げた勢いで靴が脱げた。靴を捜すのに必死だった」とヒーローインタビューでは笑いも誘った。

米国出身の加藤豪将が22年にブルージェイズでデビューしたが、国内出身の日本野手としては初めて日本のプロ野球を経験せずにメジャーでプレーした選手となった。初安打の記念球は日本の父に贈るという。「自分がメジャーリーガーだなっていうのは、まだ1試合だけなんで」と初々しさは失わず。つかみはOKの満点デビューで、地元の人気者になる日は近そうだ。（杉浦大介通信員）

◇西田 陸浮（にしだ・りくう）2001年（平13）5月6日生まれ、大阪府出身の25歳。東北（宮城）では甲子園出場なし。卒業後に渡米し、マウントフッド短大に進学。23年にオレゴン大に編入し、同年夏の大リーグのドラフトでホワイトソックスに11巡目（全体329番目）で指名された。ルーキーリーグから順調に結果を残し、4月に初めて3Aに昇格していた。1メートル68、73キロ。右投げ左打ち。

【西田に聞く】

――昨日に昇格の話を聞いた時は？

「上がると思っていなかった。まだまだやなと。言われた瞬間は何も思わなかったけど、行くんだって思った瞬間、泣きました」

――率直な感情。

「自分の夢だったし、野球を続けている意味が僕だけじゃないので。家族や自分に関わっているいろんな選手たちがいるので。そう思うと泣きましたね」

――今日一日はどんな気分だったか？

「あっという間でした。もう午後4時？信じられません」

――初安打の記念球はどうする？

「日本の父に贈ると思います。きっと起きて見てくれていたはずです」

――夫人も観戦していた。

「とても喜んでくれました。（捕手の）ロモの婚約者が妻の面倒を見てくれて。感謝しています。奥さんには僕の（マイナーでの）初ホームランの球をあげたら、マッサージに使っています」