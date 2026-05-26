「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、5月25日から、ただ冷たいだけじゃない、触れたくなる心地よさを追求した「とろみ冷感」が特徴の肌掛け布団「Melty Cool 洗えるコンフォーター」（以下、メルティクール・コンフォーター）の販売を開始した。

「夏は暑くて眠れない」−−そんな悩みに対し、ただ冷やすだけの寝具は、もはや十分ではないという。エムールの「メルティクール・コンフォーター」は、人間工学と素材研究から生まれた「心地よさと適温」を両立した新発想の冷感寝具。

“なめらかさ”と“ひんやり感”を兼ね備えた、夏用寝具の新しいスタンダードになっている。

シルクのようになめらかな肌触りと、身体にやさしく沿うドレープ性を実現。寝返りしてもすき間ができにくいキルト設計によって、肌への接地面積が自然と増えることで、効率よくひんやり感を伝え、就寝中から朝まで心地よさが続く。





強すぎる冷たさは、かえって寝苦しさや体調不良の原因になってしまうことも。「とろみ冷感」は、エアコンを併用する現代の寝室環境においても冷えすぎず、心地よい温度バランスでスムーズな入眠をサポートする。Q−max（接触冷感値）は0.4以上で、一般的なコットンの約2倍の冷感性を実現。体温をすーっと逃がしてくれるようなやさしいひんやり感が続く。

中材にはマイクロわたを使用し、軽くて持ち運びやすい仕上がりになっている。タオルケットのようにカバーなしでもそのまま使え、リビングケットとしても気軽に羽織れる。

日常の汚れや寝汗も洗濯機で手軽に丸洗いできる。付属のオリジナルバッグは洗濯ネットとして使え、オフシーズンの収納にも便利だという。

落ち着きのあるシルバーグレー。上品な⾊合いが、寝室に洗練された印象を与える。右下には、EMOORオリジナルの織タグをあしらった。

［小売価格］7990円（税込）

［発売日］5月25日（月）

エムール＝https://emoor.co.jp