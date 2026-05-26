グローバル刃物メーカーの貝印は、韓国料理を自宅で“手軽に、本格的に、そして楽しく”作ることが出来る、「KOREAN KITCHEN」シリーズを、5月25日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始する。

キンパやチヂミ、サムギョプサルなど、若年層を中心に人気が高まっている韓国料理。猛暑が続く日本では、「暑いからこそ辛いものを食べたい」という声も高まっており、近年は韓国料理をおうちで楽しむ人も増えている。

今回発売される「KOREAN KITCHEN」シリーズは、キンパを作る際の必須アイテムである「キンパ巻きす」や、自宅でサムギョプサルを作るときに便利な「サムギョプパン」など、韓国料理をおうちで“手軽に、本格的に、そして楽しく”作ることのできる商品ラインアップとなっている。ぜひ、公式ページで公開されているレシピをチェックして、おうち韓国料理を楽しんでほしい考え。

貝印は、今後も人々の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムを届けて、充実したキッチンライフを提供していくとしている。



「サムギョプサルハサミ」

「サムギョプサルハサミ」は、サムギョプサルで肉をカットする際の必須アイテムのハサミ。切れ味の良さに加え、握りやすく疲れにくいハンドルになっている。



「ニンニクスライサー」

「ニンニクスライサー」は、韓国料理を自宅で作る際の必須食材であるニンニクを簡単に、そして手に匂いがつく心配がなくスライスすることが可能となっている。



「コリアントング」

「コリアントング」は、掴んでつまめる万能トング。ロングタイプなので、サムギョプサルの肉をカットする際も安心だとか。



「キンパ巻きす」

「キンパ巻きす」は、キンパを作る際に必須アイテムの巻きす。キムチ等の色が付きやすい食材を巻いても着色しにくい黒色で色移りの心配なく使用できる。



「サムギョプパン」

「サムギョプパン」は、自宅のコンロで簡単にサムギョプサルを作ることのできるフライパン。内面にある溝が油を落としてくれるので、ヘルシーにサムギョプサルが出来る。

［小売価格］

サムギョプサルハサミ：1100円

ニンニクスライサー価格：1100円

コリアントング価格：1650円

キンパ巻きす価格：880円

サムギョプパン価格：3300円

（すべて税込）

［発売日］5月25日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com