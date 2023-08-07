◇交流戦 阪神0―4日本ハム（2026年5月26日 甲子園）

阪神・藤川監督が、試合を決める3失点を喫した工藤と桐敷の両腕に苦言を呈した。工藤は先発・西勇の後を継ぎ、0―1の7回に登板。先頭・万波に投手強襲安打、続く細川にも四球を与え、伊藤をバント失敗による三振に斬って1死一、二塁となったところで、桐敷にマウンドを譲った。

「“投手・伊藤”が打席に入るのが見えているところで、先頭にピッチャー強襲で次フォアボール。どちらかでもアウトを取っていれば（最悪でも）2アウト二塁、という状況ですけど、そうじゃないというのが…」

7、8番を出塁させ、走者をためた状態で上位打線に回した背信を、虎将は嘆いた。今季10試合目での初失点を喫した工藤は「四球が絡んだのも反省すべき」と肩を落とした。

1死一、二塁から登板した桐敷も水野に四球、代打・カストロに2点左前打を献上。2死満塁からは奈良間の初球に痛恨の暴投。この回、二人で計3失点だ。

「工藤に申し訳ない。もっと勉強していきたい」と言った桐敷は直近5試合で10失点、シーズン防御率は7・04。指揮官も「（水野に）フォアボールですけど、勝負してもらわないと」とピシャリ。「やらなければいけないことは、彼らにもある」と早期の復調を望んだ。（八木 勇磨）