◇交流戦 阪神0―4日本ハム（2026年5月26日 甲子園）

「日本生命セ・パ交流戦」が26日に開幕し、阪神は日本ハム戦（甲子園）に0―4で敗れた。新人球団記録のデビューから5試合連続安打を放っていた立石正広内野手（22）はプロ初の「2番・三塁」で先発出場も、相手先発・伊藤の前に4打数無安打に終わった。チームの連勝も5でストップ。プロの洗礼を浴びた格好の黄金ルーキーについて、本紙評論家・赤星憲広氏（50）は「プロとして大事なのは切り替え」と、心機一転を促した。

【赤星憲広 視点】4打数無安打と、立石はプロに入って初めて1本もヒットを打てなかった。デビューから5試合でものすごい打撃を見せてきたのだから、相手も当然、研究、対策をしてくる。

この日、日本ハムのバッテリーは全打者に対して徹底して内角を意識させ、外角を効果的に駆使した。立石に対しては8回2死一塁での4打席目が象徴的で、外角スライダーを連続で空振りして、3球目の真ん中の真っすぐにまったく反応できずに見逃し三振。最初の“外スラ”はいずれもボール球だったが、おそらく6回1死での前の打席が布石になっていたのだろう。150キロ前後のツーシームと直球という速い球で追い込まれ、8球目に外角スライダーを空振り三振。「急から緩」、「緩から急」のパターンをうまく利用された。

とはいえ、昨季の沢村賞投手・伊藤が相手なのだから、開き直ればいい。こういう日もあるし、1年間ずっとは打てない。大事なのは切り替え。この日は悔しいだろうし、反省も必要だ。ただ、日付が変わる頃には、もう次に対戦する加藤（貴）投手を、どう打つかを考えなければいけない。それがプロ野球選手で最も大切なことだし、レギュラーになる選手には必要なことだ。次の日、何も引きずらず、リフレッシュした状態でグラウンドに立たないといけない。佐藤輝も、森下も、先輩たちみんなが通ってきた道だ。

何試合、何十打席もノーヒット…が続かないことこそが、いい打者の条件の一つ。例えば、9回の第4打席でヒットを打った佐藤輝だ。試合の中で対応できるようになっているし、今年は2試合続けて無安打がなく、明らかに成長していると思う。日々、「反省」→「リセット」の繰り返し。きょう、1本打てるかが大切。その意味では相手投手が、伊藤から全くタイプの違う加藤に代わるのは、リセットしやすいはず。きょう27日の第2ラウンドでの立石の表情、そして持ち味のフルスイングに注目したい。 （本紙評論家）