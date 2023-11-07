◇交流戦 阪神0―4日本ハム（2026年5月26日 甲子園）

阪神・立石の快音が止まって、チームの連勝も5でストップした。

「伊藤さんも何球か甘いボールもあったと思う。そこでしっかり振り負けないパワーがなかったのだと思う」

プロ初の「2番」で出場。初回1死は中飛に倒れ、続く4回先頭では遊ゴロ。1点ビハインドの6回1死無走者では外角のスライダーに空振り三振を喫した。4点劣勢となった8回2死一塁は2ストライクから150キロの真ん中直球に手が出ず、見逃し三振に倒れた。昨季の沢村賞右腕の前に、打ち気になったところで変化球を投げられ、予測していないところで直球を放られ、抑え込まれた。

「最後になって変な力みとか焦りが出た部分もあった。勉強かなと思います」。デビューからの連続安打も5試合で止まり、81年原辰徳（巨人）に並ぶセ・リーグ記録には届かなかった。それでも2回2死一、二塁の場面ではフェンスにぶつかりながら三邪飛を好捕するなど、地に足をつけたプレーを続ける立石。失敗も糧に、前進を続ける。 （石崎 祥平）