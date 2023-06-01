ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）が第7話より最終章に入り、犯人を追う考察要素が加速している。

参考：高橋一生、『リボーン』で意識した理想の座長像 「周りが語ることで主演が形作られる」

本作はコメディを軸に現代社会が抱える問題を描いた“転生ヒューマンドラマ”であり、根尾光誠（高橋一生）を殺した犯人は誰なのか、というミステリー要素も同時に走っている。第7話ではラストに友野（鈴鹿央士）が「僕は根尾社長を許しません」と根尾光誠への恨みをあらわにし、幕を閉じるのだ。英梨（横田真悠）と婚約を結んだ友野は「心強い見方」とあかり商店街の面々から歓迎されている。そんな友野を、根尾光誠は買収用地として選定された商店街の立ち退き交渉をする役目に任命する。断ろうとする友野に、根尾光誠は友野が入院中の父の治療費で余裕がないことに触れ、脅しに入る。嫌がらせを受けた友野の憎悪が膨れ上がり、光誠を階段から突き落とした、というのが今物語が向かっている真っ直ぐな推理路線だ。

しかし、そんな単純には事は進みはしないだろう。もしこの“友野犯人説”がミスリードだとすると、次に犯人として有力なのは更紗（中村アン）ではないだろうか。英人から根尾光誠の説得を頼まれた更紗だが、英人を「私の幸せを心から願い、応援してくれる人」と話す一方で、根尾光誠には心を開いていないばかりか、連絡先が書かれた名刺を受け取らない、拒絶する素振りも見せている。この先、歴史が変わらずにあかり商店街が買収されることになってしまうと、更紗の父・金平（柳沢慎吾）は自ら命を経つことになり、その恨みから更紗は根尾光誠を突き落とした、とも考えられる。

さらにありえなさそうでありえる、“ウルトラC”の説として根尾光誠を野本英人に転生した光誠自らが突き落としたという考え方。根尾光誠を止められるのは根尾光誠本人――“最後のヒーロー”として、あかり商店街を守るためにその手を黒く染めてしまったのだとしたら、と考えが浮かぶが……そもそも転生する前の英人は不慮の事故に遭っているし、と考え出すとわけがわからなくなってきてしまう。

ただ、第7話で、英人が四条（松尾諭）と面会し「君は誰だ？」と告げられたシーンを見て感じるのは、光誠は英人に転生したことで根尾光誠ではなくなってきているということ。更紗をはじめとしたあかり商店街の人々との時間を過ごすことで、確実に新たな人格が形成されている。今までの根尾光誠では絶対にしなかった芝居じみた謝罪。そのことを四条から指摘され、光誠は根尾光誠としてのメイクのほくろをこすり落とし英人へと戻る。歴史を変える、つまりはあかり商店街を守ろうと覚悟を決めた瞬間だ。

一方で英人と頑なに会おうとしない、むしろ英人を避けている根尾光誠がやはり気になる。例えば、光誠が野本英人に転生し、英人は根尾光誠に転生していたとすれば、光誠と同じように英人もまた新たな“黒い”人格が生まれていると思っていい。更紗に好意を向けるのも自然だ。“光と闇”といったように、根尾光誠と野本英人はそれぞれに転生し、真逆の人生を歩んでいるとしたら。

（文＝渡辺彰浩）