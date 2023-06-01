円は著しく過小評価との指摘 ドル円は１２５円前後がより適正水準＝ＮＹ為替 円は著しく過小評価との指摘 ドル円は１２５円前後がより適正水準＝ＮＹ為替

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その後、ドル円は上値追いが続いており、１５９．３５円付近まで上昇。先ほどからややドル高の動きが見られており、ドル円を押し上げている。１６０円を目指す動きを継続しているドル円だが、一部からは、円はドルに対して著しく過小評価されており、円は上昇すべきとの指摘も出ている。



ドルの円に対する次の大きな動きは下落だが、原油高がこれを遅らせる可能性があると指摘。日本のインフレを考慮した実質のマイナス金利が円に圧力をかけているものの、評価面の懸念と介入の脅威が下落を抑制している。



１６０円前後の評価は日本企業の利益を押し上げるが、消費者は生活費上昇に苦しんでおり、日本の市場と経済はバランスを欠いているという。米国と日本の協調介入がますます可能性が高まっているとし、ドル円は１２５円前後がより適正水準だと述べている。



USD/JPY 159.35 EUR/JPY 185.17

GBP/JPY 214.17 AUD/JPY 114.17



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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