Ottocast（オットキャスト）の「Ottocast Mini Cube 3.0」というデバイスを買った。AppleのCarPlayやAndroid Autoを無線で使えるようにするためのアダプターである。Apple CarPlayやAndroid Autoは、スマートフォンをクルマのディスプレイにつなぎ、スマートフォン上の各種アプリを車載画面で操作・利用できるという機能だ。

Ottocast「Ottocast Mini Cube 3.0」のパッケージ。直販サイトでセール価格4999円だった。

Ottocast Mini Cube 3.0本体。CarPlayやAndroid Autoに対応したクルマのUSBポートにこれを挿すと、無線でCarPlayやAndroid Autoを利用できるようになる。

じつはコレ、俺的にはけっこうチャレンジングな「購入」なのであった。セール価格4999円だし、まあダメでもいいかな、と、あまり期待せずに買ったのだ。

というのは、数年前に（Ottocast製品かどうかわからないが）こういった「CarPlayをWi-Fi接続で使えるようにするデバイス」を調べたことがあった。デキるのだが、でも、なーんかトラブルが多い様子。トラブル回避のための小技情報が多々出回っていた……ので、「そんなメンドクサいデバイスに手を出すくらいなら有線でいいし」と思って手を出さなかった。当時のこのテのデバイスは2～3万円くらいしていたというのもあり、「とりあえず今は有線で、無線はそのうちに」とフェードアウトした。

でも今回たまたま見つけたOttocast Mini Cube 3.0は、「まだ有線でいいや」と思った当時のものよりずーっと小さいし、別途電源が必要ということもないし、（セール価格ということもあって）安い。また、近い世代と思えるOttocast製品のユーザーレビューも良好。なんかクルマのUSBポート（CarPlayやAndroid Autoを使えるポート）に挿す程度でOKで手軽っぽい。

じゃあ……まあダメモトでもいいか（←数年前の印象を引きずっている）と思って購入。そして使ってみたら、あらま！ ヒッジョーにイイ！ 食わず嫌いはイカンなぁと思いつつ、Ottocast Mini Cube 3.0の手軽さ便利さに軽く衝撃を受けたので、今回はコレについてザックリとレビューしてゆきたいッ!!!

クルマのUSBポートに挿してスマートフォンとBluetoothペアリングするだけ

Ottocast Mini Cube 3.0が手元に届いてソレを開梱したとき、な～んか強めの不安が俺を襲った。というのは、もう限りなく簡素なパッケージ内容だったから。USB-A接続のOttocast Mini Cube 3.0本体、それをUSB-Cに変換するためのアダプター、そして薄い日本語説明書だけだった。

パッケージ内容は、Ottocast Mini Cube 3.0本体、USB-A/C変換アダプター、説明書の3点。シンプル過ぎて不安である。

本体は親指より小さいくらいのサイズ。ボタン類は一切ない。技術基準適合証明（技適）は通過しているようだ。BluetoothとWi-Fiが使われるようだが、Wi-Fiは2.4GHz帯なのか5GHz帯なのか不明。でも2022年の電波法改正でクルマの車内は「室内（屋内）」扱いになったので、どちらの周波数帯でも問題はない。

説明書によれば、Ottocast Mini Cube 3.0をクルマのUSBポートにセットし、スマートフォンとBluetooth接続したら、あとはCarPlayを使えるヨ！ みたいに超短く書かれている。

えぇぇ～っ、ちょぉ～っとぉぉ～コレちゃんと使えるのぉぉ～？ まだ疑心暗鬼な俺だが、まあ説明書のとおりにセットアップしてみた。

Ottocast Mini Cube 3.0を装着したクルマはホンダ「STEPWGN（型式：6AA-RP5）」。一世代前のステップワゴンで、装着しているカーナビはCarPlayに対応している。CarPlayを利用するためのUSB-Aポートはセンターコンソールの下方にある。

そこにOttocast Mini Cube 3.0を挿す。

挿した。あーよかった挿せて。挿せない場合に備えてUSB-A延長ケーブルを用意したが、必要なかった。

でもフタがしっかり閉まらない。けど大した問題ではない。

エンジンをかけるとカーナビ画面にこんな表示が。「CAR2-DA37A」というデバイスとBluetoothペアリングしろ、という指示らしい。そのとおりにしてみた。

ご参考までに、Ottocast Mini Cube 3.0とスマートフォンとのペアリングは手動で行う。ペアリングが完了すると、間もなくWi-Fi Directによる接続に自動で切り替わり、Wi-FiによるCarPlayが開始されるもよう。

すると十数秒後に……あらま！ 無線CarPlay！ えええ～っBluetoothペアリングだけで完了なのぉ～!?

えっらくカンタンなのであった。フツーにCarPlayの各機能が無線接続で使えている。つまり、クルマ（のカーナビ）と俺の最強に強まったiPhone 16 Pro Maxは、たぶんWi-Fi Directで無線接続され、ケーブル不要でCarPlayデキちゃってる！ わーい♪

これは快適！ 手間要らずで安定している！ じゃあ充電もワイヤレスにしよう！

その後、1カ月ほどOttocast Mini Cube 3.0を使っている。毎日ではないが、週に3日くらい？ iPhoneを持ってクルマに乗ってエンジンをかけるだけで、毎回自動的にクルマ（のカーナビ）とiPhoneがつながって無線でCarPlayが使える状態になる。あらぁ～ラク♪

エンジン始動時にカーナビ画面にこんな表示が出ることがあるが、iPhoneとナビが無線接続されると消える。数秒の表示なので「まあこういうモンなのか」と考えており、あまり気にならない。

内容的には単なるCarPlayで、有線でも無線でも同じ。「CarPlay使うからiPhoneとクルマをUSB接続しなきゃ」という手間がなくなっただけ（←だがコレが超大きい！）。

Ottocast Mini Cube 3.0を使い始める前の懸念は、前述のとおり「そもそもコレちゃんと使えるの？」というやや前時代的な不安がひとつ。それは一瞬で払拭されたが、まだ残っていたのはAmazonなどのユーザーレビューで散見される「まるで使い物にならない」「接続が切れまくる」などの悪評。

しかしコレも俺環境では無問題だった。Ottocast Mini Cube 3.0とクルマとの無線接続が不意に切れるようなトラブルはまだ未経験で、エンジンをかけてもつながらないということもない。CarPlay対応の各種アプリを試しているが、どれも問題なく動作している。Musicアプリで再生する曲の音質も良好で、有線でCarPlayしているときと違うのはケーブルの有無だけって感じだ。

iPhoneにインストールされていてCarPlayに対応しているアプリが（クルマのナビ画面などに）表示される。

マップ系アプリをそのままカーナビとして使うこともできる。

無線CarPlayを使い始めて「これはイイ！」と思ったのは、まあOttocast Mini Cube 3.0の機能性と手軽さと（セール価格ということもあっての）コストパフォーマンスの高さではある。他方、CarPlayの使用法として、「AIの音声モード利用」が楽しい。運転中のAIとの会話は、なんかこう、いろいろとポジティブだと感じる。

iOS 26.4以降を搭載したiPhoneでは、対話型AI「ChatGPT」アプリの「音声モード」をCarPlayで利用できるようになった。俺の場合、これまでもクルマで運転中にChatGPTの音声モードでいろいろ質問していた。まあ大した質問ではないのだが、運転中にふと思った疑問をChatGPTにぶつけるなど。

たとえば窓が少ない住宅を見つけてChatGPTに「窓が少ない住宅って法的に問題ないの？」と訊いたり、トラックに描かれた広告について「○○市ってどこ？ △△人形が知られている場所らしいけど」と質問したり、「運転中に眠気を抑える方法は？」と助けを求めたり。なお、ChatGPTの音声モードの音声として「陽気で気さく（な）Maple」を設定している。

ChatGPTの音声モードは、AIと声で会話して情報などを得る使い方だ。AIは声で返答するが、そのときの声をさまざまなモデルから選択できる。

ユーザーっていうか俺がAIに話しかけているときの画面表示。CarPlayでは音声のテキスト表示はされないので、画面を見る必要がなく、交通状況をしっかり注視できて安全と言えよう。

AIが声で返答しているときの画面表示。

チャットの履歴などを見ることもできる。まあクルマでは見ないけど。

iPhoneでChatGPTの音声モードを使いつつ運転していたときは、AIの音声がちょっと聞こえにくかったり、こちらの声がうまく伝わらなかったりすることがあった。だが、CarPlayの場合はクルマ（に搭載したカーナビ）のオーディオシステムを通しての会話になるので、AIの音声が非常にクリアだし、こちらの音声も（通話用のマイクを通してとなるからか）しっかり伝わっているもよう。なので、会話が滞りなく成立するケースが増えた。

あと、ChatGPTさん改め「陽気で気さく（な）Maple」さんの声。これがカーステレオで響くと、なんかも～人物像が浮かぶくらいのリアリティがある。

iPhoneを通してのMapleは「明るいけど冷静で賢い女性」というイメージだった。一方、CarPlayでのMapleは「ショートカットでボーイッシュで明るいけど冷静で賢い女性だがたまにイタズラっぽく微笑む？」みたいな感じ。AIの声が高音質になると、なんか人物像の細部まで克明にイメージされるんだなぁ、と思った。ともあれ、ChatGPTの音声モードは声が高音質でイントネーションも自然でキャラクターも多いので、CarPlayで使うと愉快。オススメである。

いや～しかしまあ、Ottocast Mini Cube 3.0便利っすわ～♪ もうCarPlayのためにiPhoneとクルマをケーブル接続しなくてイイんだ～ラク♪ ラク、という以上に、そっか……じゃあ車内からスマートフォン関連のケーブルをギリギリまで減らして、ワイヤレス主体にできるゼ！ と。

単純なことだが、スマートフォン用の車内充電器をQi2.2 25Wにすれば、ワイヤレスで急速充電できる。そしてワイヤレスで充電中でもCarPlayが使える。これまでは、有線CarPlay中には有線充電が優先されてしまうので、ワイヤレス充電ができなかった。なので、「あ～も～こういう仕様って」とモヤモヤしていた。だがこのモヤモヤが解消可能となった！ 鋭意、クルマでの充電もワイヤレスでの急速充電環境にしてゆきたいッ!!!