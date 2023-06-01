【タイニークローゼット ジャージセット（3種）】 5月27日発売 価格：各4,950円 コトブキヤショップ限定商品

コトブキヤは、プラモデル用アクセサリー「タイニークローゼット ジャージセット」3種を5月27日に発売する。価格は各4,950円。

「タイニークローゼット」は、同社が展開する美少女プラモデル「創彩少女庭園」に着せることができる洋服シリーズ。本商品は、学生定番アイテムのジャージ上下とTシャツ、運動靴の4点セットで、伸縮性に優れた薄手の生地で作られているため、スポーツなど動きの大きなポージングの再現に適している。ジャージ上着の前面はホックで手軽に開閉が可能。ドレスアップボディに対応した運動靴が付属する。ランナー状態で付属するため組み立ての必要がある。

赤と紺は、懐かしい雰囲気の定番カラーのジャージで、袖とパンツの側面に白線がプリントされている。運動靴は清潔感のあるホワイト。また、黒はスタイリッシュな印象のモノトーンカラーのジャージ。このカラーのみ動きやすいショートパンツタイプになっている。運動靴はブラック。

【対応サイズ】

ドレスアップボディ【S】 ◎

ドレスアップボディ【M】 〇 ややタイトめな着こなし

ドレスアップボディ【L】 × 非対応

【「タイニークローゼット ジャージセット」（赤）】

※「タイニークローゼット ジャージセット」（赤）以外の商品は付属しません。

【「タイニークローゼット ジャージセット」（紺）】

※「タイニークローゼット ジャージセット」（紺）以外の商品は付属しません。

【「タイニークローゼット ジャージセット」黒】

※「タイニークローゼット ジャージセット」（黒）以外の商品は付属しません。

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

※製品の性質上個体差が発生する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※コトブキヤショップ限定品は、海外およびイベントや臨時出店等の企画により直営ショップ以外で販売される場合があります。

