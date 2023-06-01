【エースコンバット 震電 II “エースコンバット30周年記念塗装機”】 5月27日 出荷開始 価格：5,720円

パッケージイラスト：天神英貴氏

ハセガワは、プラモデル「エースコンバット 震電 II “エースコンバット30周年記念塗装機”」の出荷を5月27日に開始する。価格は5,720円。

本商品は、天神英貴氏がデザインした「震電 II」の30周年記念塗装機をキット化したもの。「エースコンバット」シリーズ初代のファイヤーパターンをアレンジしたデザインとなっている。

カナード翼と尾翼は可動式。主翼端とエンジンノズルは通常/下向き状態をパーツの差し替えにより再現できる。通常モードとSSC（ステルス・スーパー・クルーズ）モード、STOVL（短距離離陸・垂直着陸）モードの3形態が選べるパーツ構成で、脚回りは飛行状態と駐機状態の選択が可能。着座姿勢のパイロットフィギュアが付属する。機体パーツカラーはホワイト。展示用スタンドが同梱する。

【デカール（マーキング）】

エースコンバット30周年記念塗装機

ACE COMBAT TM Series & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。