【FPR MK 4】 5月27日 発売 価格：132,000円

東京マルイは、電動ガンエボルトRS「FPR MK 4」を5月27日に発売する。価格は132,000円。

同社の電動ガンシリーズとしてリアルなサイズとリアルなオペレーション（操作）、発射時のリコイルショックを再現した「電動ガンエボルトRS」の第1弾「FPR MK 4」が登場。M4A1をベースに、法執行機関向けにカスタムされたパトロールライフルが再現されている。

本物を採寸して再現度を高めた外装に、分割型のメカBOXやM4シリーズ用に最適化した「M-SYSTEM タイプII」を搭載。チャンバーやマガジンのメカニズムにも電動ガンエボルト/エボルトRS用に新たな技術が投入されている。

リコイルショックはバッファーチューブ内を滑りの良いPOM材をガイドに使用した300gのウェイトが作動させることで再現。さらに、耐久性を向上させ、回転を滑らかにし、優れた静音性も備えた新開発の「EG1000BRモーター」を搭載している。

チャンバーとマガジンには、ノズルの位置を安定させて命中精度を向上させる「スタビライザーノズル」、マガジンインナーに上方向のテンションをかけて給弾不良を防止する「インナーエレベーション」、そして、マガジンからチャンバーへBB弾を1発送るたびにマガジン内のシャッターが閉まり、発射後に次弾を給弾するまで銃本体にBB弾が送り込まれない「ワンバイワン ローディングシステム」が採用されている。

加えて、チャージングハンドルを引いての初弾装填や、弾切れ時にはダミーボルトがホールドオープンしてトリガーを引いてもBB弾が発射されなくなるなど、リアルな操作も楽しめる。

電動ガンエボルトRS「FPR MK 4」

全長：724mm / 806mm（ストック最大伸長時）

銃身長：229mm

重量：3,100g（空マガジン、バッテリー含む）

弾丸：6mm BB（0.2～0.28g）

動力源：MS・Li-Poバッテリー［スティックタイプ］

装弾数：81発

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※発売日は流通により前後する場合があります。