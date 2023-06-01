ガチャマシン2段式

Amazonにて、Kurfloのガチャマシンがセール価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。

期間中、たっぷりストックできる2段式やカプセルがくるくる回りながら落ちてくるタイプ、コンパクトで大容量なタイプなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ガチャマシン2段式

収容力のある2段式。上下で、50mmガチャなら300個、75mmガチャなら120個ストックできる。移動に便利なキャスター付き。硬貨の投入額は、出荷時は上下各300円に設定されているが、100円～400円の範囲で自由に調整できる。売上金を守る二重ロック機能もついている。

くるくる回りガチャマシン

300円を投入し、ハンドルを回すと、カプセルがドームの中で曲線的な軌道を描きながら回転し落ちてくる。50mmのカプセルを約260個ストックできる。

ドーム型ガチャマシン

100円を入れてハンドルを回すだけで手軽にガチャの楽しさを味わえる。30×50cm（幅×高さ）の省スペース設計で、200個のカプセルをたっぷり収納できる。