Creality K2 COMBO （A） 3Dプリンター

AmazonにてCrealityの3Dプリンターが特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。

対象商品には、350×350×350mm対応「K2 Plus Combo」や、300×300×300mm対応「K2 PRO COMBO」など、多色造形・高速印刷に対応した3Dプリンター各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Creality K2 Plus Combo 3Dプリンター

本商品は、4台のCFSを接続することで、最大16色の多色造形が楽しめる3Dプリンター。350×350×350mmの大型造形に対応している。ステップ・サーボモーター・システムは、30000mm/s²の加速、40mm³/sの高流量と静音性に優れている。また、活性加熱チャンバーと硬化鋼チップ付き高温ノズルを装備しており、PLA/ABS/PETG/PA-CF/PLA-CF/PET/ASA/PPA-CFを含む、より幅広い材料の選択が可能となっている。

デュアルAIカメラ搭載で、スパゲッティ不良、異物混入、異常停止などを検知、エラー発生時には警告を発する。また、リアルタイムモニタリングやタイムラプス撮影にも対応。

自動傾斜低減のためのデュアル独立モーター駆動Z軸、ストレインゲージベースのオートレベリング補正、手動介入なしでスムーズできれいな初期レイヤーを保証するプロレベルの第1レイヤー機能を備えている。

Creality K2 PRO COMBO 3Dプリンター

本商品は、最大16色マルチカラー印刷に対応した3Dプリンター。マルチカラーだけでなく、マルチマテリアル造形にも対応している。RFID対応フィラメントを自動識別し、常に最適な設定を維持することで、よりスムーズで安定した印刷体験を提供する。300×300×300mmの広い造形サイズにより、大型モデルの一体造形や複数モデルの同時印刷が可能。プロトタイプ制作から実用パーツまで、幅広い用途に対応する。

最大60℃まで加熱可能なチャンバーと300℃対応ハードン鋼ノズルを搭載。ABS・ASA・PPA-CFなど、反りやすい高機能フィラメントも安定して造形できる。高い耐摩耗性を備え、プロトタイプ制作や機能パーツなど、プロフェッショナル用途にも対応する。（対応フィラメント：PLA / PETG / PET / ABS / ASA / PLA-CF / PA-CF / PPA-CF）

航空宇宙グレードのアルミフレームと高精度スチールX軸を採用し、優れた剛性と安定した動作を実現。デュアルZ軸＋4本ロッド構造によりレイヤーシフトを抑え、高精度なプリントを可能にしている。また、最大600mm/sの高速印刷と自動レベリング機能で、スピードと品質を両立する。

デュアルAIカメラ搭載でスマートモニタリングが可能。異常やビルドプレート状態を自動チェックする。タイムラプス撮影対応。