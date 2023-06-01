

中島健人「白戸家 ケンティー参上」篇場面カット

中島健人が、ソフトバンク新テレビCM「白戸家 ケンティー参上」篇（6月2日より全国で放映）に出演。中島が白戸家シリーズのCMに出演するのは今回が初となる。

【動画】中島健人が出演、ソフトバンク新CM「白戸家 ケンティー参上」篇＆メイキング

CMストーリーと見どころ

舞台は高級レストラン 。食事を楽しむ白戸家のメンバー（上戸彩、樋口可南子、お父さん）と子役の永尾柚乃が、クレジットカードでスマートに会計を済ませる中島に遭遇する。「スターはポイントを気にしない」と思い込んでいたアヤたちだが、中島も「ペイトク2」でポイントを「がっぽり」貯めていることが判明する。PayPayアプリだけでなく、連携したクレジットカードでの決済でもポイントが貯まるプランの魅力を、中島がカメラ目線で放つ決め台詞「セクシーがっぽり」とともにコミカルに描く内容となっている。

撮影エピソード

撮影は4月下旬、都内ホテルのメインダイニングで行われた。今回は高級レストランが舞台とあって、上戸、樋口、永尾はいずれもドレスアップした装いで登場。「おはようございま〜す！」「よろしくお願いしま〜す！」とにこやかに挨拶しながら入って来た瞬間、現場の雰囲気がまた一段と華やかになった。

中島はワインレッド色のツイード生地に、ゴールドの刺繍や石の装飾、リボンなどをあしらったジャケット＋パンツのセットアップスタイルで登場。スタンバイ中、共演者から衣装を絶賛された中島が「素敵ですよね」「ライブで使いたいです」と笑みを浮かべていると、上戸と樋口が「それなら、もらっちゃえばいいじゃない」「でも、家にいっぱいあるか」「あるある」などとコメント。中島さんが「家にいっぱいないです」「なんであるんですか（笑）」と指摘すると、3人のやり取りを見守っていた永尾からも楽しそうな笑い声が聞こえてきた。

中島が周囲の視線を一身に浴びながら、颯爽とお会計に向かい、カードで支払いを済ませるシーン。途中で目が合った人に優しく手を振り、投げキッスをしたかと思うと、カットが掛かった後も、視線の先にあったカメラのモニターをスマートに避けて、首を傾げたままメイキングカメラにウインクをしてみせるなどチャーミングな一面に、誰もが釘付けとなっていた。店員に「また予約してもいいですか？」と話しかける時の指を使ったアクションを見ていた上戸、樋口、永尾は、中島の仕草を、さっそくその場で真似し合っていた。

カードを掲げたキメキメのポーズとともに、カメラ目線で「セクシーがっぽり」とつぶやくシーンでは、表情やアクションはもちろん、舞い上がる胸元の白いリボンも程よいアクセントとなり、中島が「風もいい感じじゃないですか」と満足そうにコメントする場面があった。また、ラストカットでは、監督から“セクシーなアクション”をリクエストされ、アドリブで演じることとなった中島。最初のテイクを終えた直後、周囲から「これが正解だ」「方程式が解けました」という声が上がる中、「いや、俺も分からないんですよ、セクシーって」「未知数なんです」とやや不安そうにプレイバックを確認した中島だが、見事一発OKを獲得して、現場を大いに沸かせていた。

上戸彩、永尾柚乃、中島健人インタビュー

――白戸家の皆さんと初共演した撮影の感想と印象に残ったエピソードを教えてください。 中島健人

ずっとテレビで見てきた歴史ある白戸家なので、こうして共演させていただけるのは本当に光栄です。ありがとうございます。 上戸彩

うれしいね。白戸家の家のセットにも来てほしいよね。このギラギラで。 中島健人

あ、この衣装でですか? 永尾柚乃

はい。ギラギラで。 中島健人

呼ばれたらいつでも行きます。 永尾柚乃

お~! 上戸彩

次あるかもね。 中島健人

ありがとうございます。期待されちゃいました。印象に残ったエピソードとしては、上戸さんとお会いするのは本当に僕、初めてなんですよね。 上戸彩

初めてだと思います。 中島健人

だから、いつも液晶越しの女神というか。ずっとお会いしたかったんです。 上戸彩

いやもう、ほんとよく言うよね。 中島健人

よく言いますよね。 上戸彩

認めないでよ（笑）。 永尾柚乃

あははは。 ――今回初めてお会いして、お互いの印象はいかがですか? 中島健人

僕にとってはもうテレビの中の大俳優というか。昔から上戸さんのドラマもいっぱい見てきたので、こうして共演できるっていうのは、本当に貴重な時間を過ごしているなと思います。 上戸彩

ありがとうございます。控室にいる時、みんなでずっとお話ししていましたが、本当に話しやすくて、それこそちょっとボケたらすぐ突っ込んでくれるし、という感じでしたが、画面越しにケンティーを見ると、話しかけちゃいけない人に私は話しかけていたんだなというオーラをいきなり放たれて。 この人はレンズを通した途端、ものすごいオーラがブワーッと出てくる方だなと思いました。 永尾柚乃

後光がね。 上戸彩

ずーっと言っていたんですよ。後光が、後光が、って 中島健人

後光が? 今も柚乃ちゃんが小さい声で後光が、と言いましたが、「後光」という言葉を使う年齢じゃないんですよ。 永尾柚乃

後光が後ろから差しているんですよ。ピカーッって、もう眩しくて。 上戸彩

今日1日中言っているもんね。 永尾柚乃

ピカピカです。 中島健人

ありがたいです。 ――中島さんとソフトバンクのCMで共演してみていかがでしたか? 永尾柚乃

もうやっぱりスターですよね。 上戸彩

スターだよね。 永尾柚乃

私たちがいたテーブルの横を歩いている時、「うわーっ」と思いました。「うわっ、うっ、うー」 みたいな。 上戸彩

しかも、カメラにぶつかりそうになるすれすれのところの横にモニターが付いているんですけど、そのモニターの避け方がスターでした。 永尾柚乃

あれ、真似したいですねぇ。 上戸彩

真似していたもんね。なかなかできないよね。 永尾柚乃

できないです。難しい。 中島健人

いや、圧倒されていますね、僕は今。避けきれないですね、この言葉の数々を。ありがたいです。撮影の裏側のことまでそう言っていただけるのは光栄ですが、僕は僕で結構緊張していたんですよ。 永尾柚乃

え? 中島健人

もちろんですよ。 上戸彩

緊張するんですか? 中島健人

緊張しますよ。だって、すごいCMじゃないですか。稚拙な表現ですけど、すごいCMじゃないですか。だから、そこに入れるということで、それ相応の覚悟で今日ここに来ましたよ。上戸彩

えー、うれしい。衣装にも出ています。ありがとうございます。 永尾柚乃

かっこいい。中島健人

ありがとうございます。気合い入れて作りました。いつものライブチームで作った衣装です。上戸彩

すごい。 ――CMでは「スターはポイントを気にしない」と思われている設定ですが、中島さん自身はポイントやお得情報を気にするタイプですか? 中島健人

僕はしますね。 上戸彩

あ、するんだ。貯めるんですか? 中島健人

結構貯めますね。貯めますし、五十日（ごとおび）とか気にしています。上戸彩

あははは。その五十日にどこへ? 中島健人

薬局とか。 上戸彩

あー、安くなる。 中島健人

そうです。1ポイントが10ポイントになる日とか、結構気にしていますね。上戸彩

さすが。 中島健人

意外とそういうところは気にしちゃっている性格です。上戸彩

意外だね。 永尾柚乃

はい。 中島健人

意外ですか? 上戸彩

親近感が湧くね。スター、親近感湧くよね。 永尾柚乃

はい。 中島健人

なんかうれしいですね。 ――「ペイトク」が「ペイトク 2」にアップグレードされましたが、最近アップグレードしたことを教えてください。永尾柚乃

学校で中休みとかにフリスビーをやっていて。私が初心者の時は、左肩の下辺りに右腕を巻きつけるようにしてフリスビーを飛ばすんですけど、プロの子がいて。 上戸彩

上級者だ。永尾柚乃

そうです。その子はいつも右肩の上辺りで構えてピョンと投げるんですよ。私もその投げ方を教えてもらって、最近できるようになりました。 中島健人

フリスビーにプロとかあるんだね。 永尾柚乃

......はい。 上戸彩

その投げ方で真っ直ぐ投げられるってすごいね。永尾柚乃

そうなんです。上の方にブーン、、、って。 中島健人

滞空時間が長めなんだね。永尾柚乃

はい、めっちゃ長いんですよ。あと、すっごい遠くまで飛びますし。ぜひ見に来てください。中島健人

じゃあ、中休みに一回遊びに行くね。 永尾柚乃

もうキャーキャーなりますよ、絶対。中島健人

僕は胸筋ですね。胸筋のアップグレード、いつの間にかしていました。 上戸彩

え? いつの間にかしていた?中島健人

今年になってから、特に今年度は結構脱がされることが多いんですよ。お仕事で。 上戸彩

脱がされるって。あははは。中島健人

そういう機会が多いので、ちょっと油断できないなと思って、最近ちょっと胸筋をアップグレードしました。 上戸彩

ジムに行くんですか? 中島健人

結構行っていますね。あと、撮影の合間とかにもトレーニングしていますね。上戸彩

結構体がガッチリされていますよね。お会いして、イメージが変わりました。背中が大きい方だなと思って。 中島健人

うれしいです。お守りします。 上戸＆永尾

あははは。 ――「ペイトク2」はポイントががっぽり貯まるおトクな料金プランですが、最近得したなと感じた瞬間を教えてください。 中島健人

今この瞬間ですよね。 永尾柚乃

おー! 上戸彩

いいこと言う! ありがとうございます! 中島健人

もう幸せですよ。本当に。ずっと参加させていただきたかった作品なので、こうして仲間入りできて良かったです。本当にうれしいです。永尾柚乃

私はこの前、静岡に行った時、自動販売機で当たったんですよ。「777」とか、数字が当たるやつがあるじゃないですか。あれに当たって、もう1本もらいました。上戸彩

すごい!当たるんだね。 永尾柚乃

当たったことありますか? 上戸彩

いや、自動販売機のあれって当たりがあるんですね、本当に。 中島健人

なかなか当たらないですけどね。永尾柚乃

急に当たるから焦るんですよね。「あーっ、ど、どうしよう」って。 上戸彩

同じのがもう1本出てくるの? 永尾柚乃

そうです。同じものがもらえるんですよ。その時はお水だったから、お水を2本もらって。中島健人

もうひとつはどうしたの? 永尾柚乃

ママにあげました。 中島健人

優しいね。 上戸彩

ママがいて良かったね。 中島健人

それはうれしいなぁ。上戸彩

私は最近早起きをしているんですけど、いつも通りのことが終わっても、まだ午前中なので、なんか得したなと思います。 中島健人

たしかに。何時ぐらいに起きるんですか? 上戸彩

今は5時半かな。 中島健人

前日何時に就寝されるんですか? 上戸彩

10時ぐらい。 中島健人

それなりにいい睡眠時間ですね。 永尾柚乃

中島さんは何時ぐらいに起きますか? 中島健人

11時半とかです。 上戸彩

え、起きる時間? 中島健人

結構遅いです。今日のCM撮影も、ついさっき起きました。 上戸彩

えー!? じゃあ、ギリギリに起きてもすぐケンティーになれるということですか? 中島健人

即ケンティーでしたね。 永尾柚乃

お~。 中島健人

上戸さん、笑っちゃっているじゃないですか。上戸彩

いや、素晴らしいですよね。だって、普通だるーんってしちゃうから。中島健人

そうですね。今日は気合いが入っているので、いっぱい寝てきました。上戸彩

でも、ギリギリに起きた? 中島健人

ギリギリに起きましたね...って、上戸さん、また笑っちゃっているじゃないですか。なんで笑っているんですか? 上戸彩

いえ、大丈夫です（笑）。