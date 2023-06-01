Amazonにて、PASOULのゲーミングデスクトップPC「烈刃（レツジン）」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。

「烈刃」（レツジン）シリーズは、AMD Ryzen 7 5700Xと NVIDIA GeForce RTX5060 Ti/RTX 5060を搭載したゲーミングデスクトップPC。eスポーツタイトルはもちろん、オンラインゲームや幅広いPCゲームを快適に楽しめる構成となっており、日常使いからゲーム、動画視聴、配信、軽いクリエイティブ作業まで幅広く対応する。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「烈刃」RTX 5060 Ti搭載モデル

CPU：AMD Ryzen 7 5700X

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060Ti

メモ：DDR4 32GB

ストレージ：NVME 1000GB

電源：80+ Bronze 650W電源

OS：Windows11 Home