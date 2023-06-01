【Amazonセール】GeForce RTX 5060 Ti/RTX 5060搭載ゲーミングデスクトップPC「烈刃」がお買い得
【Amazon：ゲーミングデスクトップPC「烈刃」シリーズ セール】 セール期間：5月26日0時～6月2日23時59分
CPU：AMD Ryzen 7 5700X
Amazonにて、PASOULのゲーミングデスクトップPC「烈刃（レツジン）」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。
「烈刃」（レツジン）シリーズは、AMD Ryzen 7 5700Xと NVIDIA GeForce RTX5060 Ti/RTX 5060を搭載したゲーミングデスクトップPC。eスポーツタイトルはもちろん、オンラインゲームや幅広いPCゲームを快適に楽しめる構成となっており、日常使いからゲーム、動画視聴、配信、軽いクリエイティブ作業まで幅広く対応する。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
「烈刃」RTX 5060 Ti搭載モデル
CPU：AMD Ryzen 7 5700X
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060Ti
メモ：DDR4 32GB
ストレージ：NVME 1000GB
電源：80+ Bronze 650W電源
OS：Windows11 Home