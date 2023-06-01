【Amazon：「Rushbox 2」・「Rushbox Lite 2」】 期間：5月27日0時～6月2日23時59分

「Rushbox 2」

Amazonにて、レバーレスコントローラーコントローラー「Rushbox 2」および「Rushbox Lite 2」が特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。

「Rushbox 2」は、ボタンのみで操作するレバーレス方式により、スティックよりも速く正確なコマンド入力が可能なアケコン。親指・掌底・左手小指を含む最大18+6ボタンから自由にレイアウトを設定可能で、付属の専用工具で誰でも簡単にボタン配置を変更できる。また「Rushbox Lite 2」は、Rushboxの高性能なクオリティはそのままに、軽量で扱いやすいボディを実現したエントリーモデル。今回、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

Rushbox 2（本体のみ）

Rushbox Lite 2（本体+PSコンバーター）

Rushbox Lite 2（本体のみ）