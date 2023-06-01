【Amazon：Biwin M.2 NVMe SSD セール】 セール期間：5月27日0時～6月2日23時59分

Biwin NV7200 M.2 NVMe SSD

Amazonにて、BiwinのM.2 NVMe SSDがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。

期間中、PS5にも対応した「Biwin NV7200 M.2 NVMe SSD」と「Biwin M350 M.2 NVMe SSD」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Biwin NV7200 M.2 NVMe SSD

NVMe2.0およびPCIe Gen4×4 インターフェースを採用しており、読み取り速度は最大7200 MB/s、ランダム読み取り/書き込み性能は最大1000K/800K IOPSに達する。片面実装設計を採用しており、主流のデスクトップPCやラップトップに加え、PS5やPS5 Proなどのゲーム機でも幅広く使用できる。また、0.5mmのグラフェン・アルミニウム製ヒートスプレッダーを装備し、優れた放熱性能で過熱を防ぎ、安定した最高パフォーマンスを維持する。

Biwin M350 M.2 NVMe SSD

最大6000MB/sのシーケンシャル読込速度に対応し、4K動画編集やゲームの高速ロードも快適に処理。PCIe Gen4×4を採用しつつ、Gen3との下位互換も確保している。また、ホストメモリバッファ（HMB）とSLCキャッシュ技術を併用することで、DRAM非搭載ながらも快適な動作環境を実現する。

省スペース設計の片面実装により、ノートPCやミニPCへの組み込みもスムーズに行なえる。特にPS5においては、最大6000MB/sの転送性能がPS5の仕様と完全にマッチし、過剰なスペックを避けつつ最適なパフォーマンスを発揮する。