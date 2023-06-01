【Amazon：GRAPHTのQD OLED ゲーミングモニター セール】 セール期間：5月27日0時～6月2日23時59分

Amazonにて、GRAPHTのQD OLED ゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。

期間中は、リフレッシュレート280Hz対応27型「GRT082-2728OEL-BK」と、同スペックのスタンドレスタイプ「GRT083-2728OEL-BK-SL」のほか、リフレッシュレート240Hz対応27型「GRT058-2724OEL-BK」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

GRAPHT QD OLED ゲーミングモニター「GRT082-2728OEL-BK」

OLED（有機EL）とQD（量子ドット）技術を融合させた27インチQD-OLEDパネルを採用。リフレッシュレート280Hz・応答速度0.03msとWQHD解像度の組み合わせにより、残像感やブレを大幅に低減し、滑らかかつ鮮明に映し出す。

有機ELが持つ深みのある黒表現と高コントラストはそのままに、赤・緑・青それぞれの色純度を極限まで高め、濁りのないクリアな発色を実現。圧倒的な視認性はFPS/TPSでの索敵と状況判断を有利に、リアリティのある質感はRPG/MMOでパブリッシャーが意図した映像体験を忠実に、鮮烈なエフェクト表現は格闘ゲームの演出をより直感的に届ける。

GRAPHT QD OLED ゲーミングモニター「GRT058-2724OEL-BK」

ゲーミングモニターに最適な映像の鮮やかさ、黒の濃淡、応答速度、残像感の少なさを併せ持つ、QD-OLED（量子ドット有機EL）パネルを採用したQHDモニター。240Hzのリフレッシュレートの滑らかな描画により、状況認識をサポートし、応答速度0.03msと合わせることにより、FPSやレーシング、ダークファンタジーのアクションRPGなど、より速い動きが求められるゲームで真価を発揮する。