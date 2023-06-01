ROIROMが、6月10日にリリースするデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』より新曲「Pa Ri Ra!!」を本日5月27日に先行配信。あわせて、本日20時に同楽曲のMVをプレミア公開する。

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同楽曲は、昨年11月に開催された『ROIROM debut showcase～dear cHaRm～ 2025 ARIAKE』のアンコールで初披露された楽曲。ホーンセクションとグルーヴィーなリズム、キャッチーなフレーズが印象的な“ポジティブビタミンソング”だ。

『人生、ちょっとデタラメなくらいがちょうどいい』というメッセージを軸に、悩みや停滞さえもエネルギーに変えながら前へ進んでいく姿を描いた本作は、ROIROMらしい遊び心と前向きなエネルギーが詰め込まれた1曲だ。

あわせて公開となるMVでは、“マッチョ”をポジティブなキーワードとして掲げ、本多大夢と浜川路己が清掃作業員に扮して登場。『街にあふれる不要なものを集め、新たな価値へと生まれ変わらせていく』というユニークなコンセプトのもと、常識に縛られない自由な発想とエネルギーを表現している。

コミカルな演出の中にも、キュートな表情やアグレッシブなパフォーマンス、そして思わず真似したくなる“マッチョダンス”など、ROIROMらしい魅力が随所に散りばめられた映像作品に仕上がった。楽曲が持つポジティブなメッセージを視覚的にも楽しめる内容となっており、楽曲の世界観をより深く味わうことができるという。

なお「Pa Ri Ra!!」MVのプレミア公開ページは、5月27日正午に開設予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）